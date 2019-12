IRI: ‘Nieuwe categorieën in rijst en deegwaren winnen terrein’

ZALTBOMMEL - Martijn de Vetter van IRI licht de ontwikkelingen in verkoop van rijst en deegwaren toe. Uit de cijfers blijkt dat ‘opkomende categorieën’ zoals basmati rijst en pasta soorten als farfalle en penne aandeel winnen van de traditionele witte rijst en macaroni.

De totale omzet van rijst en deegwaren omvat, in de eerst 36 weken van dit jaar, 175 miljoen euro, een stijging van 5,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ‘Het verkochte volume van rijst en deegwaren is schipperend, het ene jaar wordt er wat meer verkocht dan het andere jaar, maar over het algemeen blijft het volume stabiel’, aldus De Vetter. ‘Wat we wel zien is dat de minder traditionele pasta, zoals farfelle, penne en rigatoni, procentueel gezien, een hogere omzetstijging hebben dan traditionele pasta zoals macaroni en spaghetti. De minder traditionele pasta is goed voor een omzet van 45 miljoen euro, een stijging van 9,3 procent. Macaroni en spaghetti zien een omzetstijging van 1,2 procent en 6,3 procent naar respectievelijk 12 en 17 miljoen euro. ‘ gekoelde deegwaren, zoals de verse pasta’szien slechts een beperkte groei in de eerste 36 weken van 2019. Lasagne ondervind meer concurrentie van verspakketten waar de pasta soort al bij is inbegrepen’

Rijst

Bij de productgroep rijst is eenzelfde trend te zien. De traditionele rijst, zoals witte rijst, ziet een omzetdaling van 1,5 procent naar 12 miljoen euro, waarbij basmati rijst een omzetstijging van 16,5 procent neerzet en groeit naar 16 miljoen euro. Producten als mie en miehoen zien een stijging in omzet veroorzaakt door prijsstijgingen en een beperkt toegenomen volume. “Een nieuwe ontwikkeling binnen de categorie rijst en deegwaren zijn de groentevarianten van de pasta, zoals bijvoorbeeld groene-erwtenfusilli, maar dit is op dit moment nog een kleine groep”, aldus De Vetter.

Bron: De Levensmiddelenkrant