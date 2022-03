IRI: ‘Prijsinflatie kan invloed gaan hebben op innovaties’

Cliché maar waar: een introductie moet vernieuwend zijn en inspelen op de behoeften van de consument

[BESTE INTRODUCTIES] NIEUWVEEN - Het is weer een bomvolle editie met de Beste Introducties 2021. De Nederlandse fabrikanten hebben vorig jaar alles uit de kast getrokken om een succesvolle innovatie op de markt te zetten. Er zijn maar liefst 68 winnaars! Zij presenteren zich in deze editie, maar eerst gaan we de balans opmaken. Wat was 2021 voor introductiejaar, op welke trends wordt ingespeeld en welke categorieën scoren het beste?

IRI kijkt ieder jaar uitvoerig naar de innovatieomzet van alle fabrikanten en categorieën. Sjanny van Beekveld, business consultant bij het onderzoeksbureau, kijkt met Levensmiddelenkrant naar 2021 als introductiejaar. En wat gaat 2022 brengen voor fabrikanten?



Hoe zou je 2021 omschrijven als introductiejaar?

“We kijken als bedrijf altijd naar een aantal kengetallen en op basis daarvan kan ik zeggen dat 2021 een gemiddeld introductiejaar was. Er werd net iets minder omzet gedraaid met de top 20 nieuwe producten in vergelijking met 2020. Dat baseren we op de omzet per week dat een nieuw product op de markt was.”



Levensmiddelenkrant meet ieder jaar welke introducties het meest succesvol zijn. Producten die worden beoordeeld met een gemiddelde van een zeven of hoger, worden uitgeroepen tot winnaar. Het valt ons op dat de laatste twee jaar meer producten een succes blijken. Kun je dat verklaren?

“Dat zien wij niet in de data, maar corona kan hier een rol inspelen. De totale omzet lag hoger en consumenten hebben meer besteed in het retailkanaal. Dat betekent ook dat er meer wordt uitgegeven aan innovaties. Wat ook van invloed is, is de hoeveelheid aandacht die fabrikanten besteden aan een nieuw product. Vorig jaar zagen we dat met name de grote spelers uitpakten met campagnes en ondersteuning op de winkelvloer. Die konden zich dat veroorloven in coronatijd, maar kleinere partijen hadden het lastig. De aandacht voor een product en de communicatie richting de consument spelen een grote rol bij de vraag of iets een succes wordt, ja of nee.”





Je hebt de top tien meest innovatieve categorieën van 2021 op een rij gezet, gebaseerd op de innovatieomzet, oftewel de totale omzet die voortkomt uit nieuwe producten. Welke innovaties zie je binnen die categorieën?

“Op nummer 1 staat de biercategorie met een innovatie-omzet van 22,6 miljoen euro (wk 1 tm 44 2021). De grootste innovatie binnen dat segment is de Birra Moretti van Heineken. Verse zuivel staat op nummer twee en daar gebeuren ook leuke dingen. Er zijn veel grote innovaties, zoals de Zuivelhoeve Roomyoghurt vegan en Danone HiPRO. Bij ijs springt Ben & Jerry’s eruit met de Cookie Dough Twist en als we kijken naar vers vlees dan winnen de vleesvervangers terrein. Net als jullie kijken wij ook enkel naar A-merken, maar dit soort producten worden al vrij snel ook voor private labels op de markt gebracht.”



Op welke trends en ontwikkelingen wordt door fabrikanten, die hoog scoren met innovatieomzet, het meest ingespeeld?

“We zien al jaren twee kampen. Enerzijds draait het om verwennen en ultiem genieten. Dat zien we in de categorieën ijs, chocolade en koek. Aan de andere kant is de consument steeds meer bezig met gezonder of bewuster eten en drinken. Dat zien we terug in veel plantaardige producten, maar ook producten die minder suiker, toevoegingen of alcohol bevatten, slaan goed aan. Dat zijn twee trends die al een aantal jaar spelen, maar nog steeds van toepassing zijn. Dat zal ook gelden voor 2022. Wat ik zelf wel een leuke trend vind, is dat fabrikanten de consument uitdagen om steeds een stapje pittiger te gaan, met diverse varianten van spicy-producten.”



Wat wordt 2022 voor een introductiejaar, denk jij?

“We hadden de afgelopen twee jaar, zoals eerder genoemd, een hogere totaalomzet vanwege het coronavirus. Consumenten hebben daardoor meer besteed in het supermarktkanaal. De lockdowns zijn verleden tijd en de out-of-homebranche is weer aan het opleven. Ik denk alleen dat het niet veel gaat uitmaken voor de innovatieomzet. Die zal misschien iets lager zijn, net als de totaalomzet. Wél biedt dit jaar meer kansen voor kleine spelers die nu weer kunnen investeren in een innovatie op de winkelvloer en daar aandacht aan kunnen geven. Toch kan ik me ook voorstellen dat de prijsinflatie invloed gaat hebben op de innovaties. Producten worden duurder en consumenten zullen daardoor voorzichter worden in hun uitgaven. De bereidheid om iets nieuws te proberen neemt dan af.”



Waar moet een introductie anno 2022 aan voldoen om succesvol genoemd te worden?

“Er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen, maar eigenlijk is het heel cliché. Hoe vernieuwend is het product? Is het uniek? Speelt het in op de behoeften van de consument? Als je de eerste bent, scoor je sowieso beter dan wanneer je kopieert, maar het nieuwe product moet ook bij je merk passen. Als we kijken naar de data van IRI dan spelen de mate van distributie en promotionele ondersteuning ook een grote rol.”

Bron: Levensmiddelenkrant