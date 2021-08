IRI: ‘Sterke daling biervolume na ‘hamsteren’ in weken voor nieuwe Alcoholwet’

ZALTBOMMEL – IRI concludeert dat in de weken na de nieuwe Alcoholwet de daling van supermarktomzet gerelateerd is aan de daling in omzet van bier. In de weken 24 en 25 werd er bier gehamsterd door consumenten. Het totale volume steeg in deze weken 32 procent, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Elke Janssen, stategic insights analyst bij IRI, laat op LinkedIn weten dat er grootschalig alcohol werd ingekocht: “Op regionaal niveau liepen de verschillen van plus 2 procent tot uitschieters van plus 76 procent is het oosten van het land.” Binnen de categorie blijft bier de grootse groeidrijver terwijl wijn veelal online wordt verkocht. In deze weken steeg de omzet van Nederlandse supermarkten met 45,3 miljoen euro (3 procent). Bijna de helft van deze stijging schrijft IRI toe aan de stijging van bieromzet met 21,8 miljoen.

Week 26-29

De weken daarop is te zien dat er een daling inzet, in week 26-29 daalde de supermarkt omzet met 45,3 miljoen euro. Van deze daling is volgens het bureau 29 procent te relateren aan de omzetdaling van bierverkopen. Uit de analyse van de weken 26 tot en met 29 komt naar voren dat er een volumedaling van 19 procent is op het verkochte bier. Hierbij moet rekening gehouden worden met het hamsteren van de voorafgaande weken. “Waarschijnlijk wordt deze voorraad eerst opgemaakt, voordat er opnieuw wordt gekocht,” verklaart Sjanny van Beekveld van IRI. Daarnaast was het in dezelfde periode vorig jaar warmer weer, wat de bierverkopen ten goede komt. Verder is de omzet met 10 procent gestegen, tegenover de gemiddelde prijsstijging van 12 procent.

Bron: Levensmiddelenkrant