IRI: ‘Supers zien omzet harder stijgen dan met Kerst’

ZALTBOMMEL – De supermarkten werken sinds de eerste besmettingen van het coronavirus in Nederland hard door om de schappen gevuld te houden. Dat de consumenten flink aan het hamsteren zijn blijkt uit cijfers van IRI.

“In tijden als deze, waar onzekerheid regeert, vinden wij het belangrijk om zo transparant als mogelijk te zijn over de ontwikkelingen binnen CPG retail gebaseerd op onze verschillende databronnen en partners”, laat het onderzoeksbureau weten.

Binnen het totaal supermarkten is er in week 11 een omzet gerealiseerd van 996,3 Miljoen. Dat is een stijging van 32,3% (+€243M) t.o.v. dezelfde week vorig jaar en een omzet die 11% hoger lag dan in de kerstweek (wk 51 2019). Ook binnen drogisterijen groeit de omzet ten opzichte van vorige week met ongeveer 20%. Binnen drogisterijen is wel een wat grilliger omzetverloop dan binnen supermarkten, dus het is niet met 100% zekerheid dat dit ook volledig toe te schrijven is aan ‘hamster’gedrag / Corona is, maar zeker grotendeels.

Capaciteit

Online is de groei beperkt, namelijk 8 procent t.o.v. een week eerder. Dat is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar wel een stijging van 50%. Dit heeft volgens IRI waarschijnlijk te maken met de beperktere capaciteit die er online is. De verwachting is dat er wel hogere groeicijfers aan zitten te komen. Convenience-stores zoals AH to go en Jumbo-city dalen met 8% in vergelijking met vorige week. Veel convenience stores, vooral op stations, ervaren minder traffic waardoor de omzet daalt.

Internationaal

IRI heeft in samenwerking met de Boston Consultancy Group een analyse gemaakt op Italy, Frankrijk, UK en US. Uit dat onderzoek blijkt dat toiletpapier en homecare forse uplifts laten zien over alle markten heen. In Italië en Frankrijk zal naar verwachting de toenemende vraag naar producten aanhouden.

Bron: Levensmiddelenkrant