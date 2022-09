IRI: ‘Verduurzaming voedselinkopen houdt stand’

ZALTBOMMEL – Ondanks de inflatie blijft de verduurzaming van voedselverkoop groeien. Dit blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van IRI. Waar in Duitsland signalen komen over vraaguitval voor biologische producten vanwege de hoge inflatie en prijsbewustheid van de consument, blijft de Nederlandse consument in het eerste halfjaar van 2022 dus verduurzamen.