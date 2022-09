Plus voorziet dagverse zuivel van biologisch keurmerk

UTRECHT – Plus wil dat het maken van duurzame keuzes, ook tijdens de huidige inflatie, toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom voorziet de supermarktketen alle dagverse zuivelproducten van haar huismerk van een biologisch keurmerk, zonder de prijs hiervan aan te passen.

Eerder besloot de formule al uitsluitend melk van biologische afkomst te verkopen in haar literpakken en halve literpakken. Vanaf deze week worden ook alle anderhalve- en twee literpakken dagverse melk gevuld met biologische melk van Nederlandse koeien. Om de prijsbarrière op biologische producten te voorkomen doet Plus dit zonder hiervoor een meerprijs te vragen. Met dit initiatief heeft Plus haar volume aan biologische zuivel verhoogd van 7,8 naar 13,6 miljoen liter. Dit komt neer op 68 miljoen glazen melk per jaar.

“Vorig jaar hebben we de eerste grote stap richting biologische zuivel gezet. Het was een lange weg naar de transitie, onder andere door het hoge volume dat we nodig hadden. Inmiddels kennen klanten onze biologische zuivel en is er voldoende volume in de Nederlandse markt beschikbaar. Daarom zetten we nu samen met klanten en boeren de volgende stap. Meer biologische zuivel, betekent meer klanten die we met biologisch bereiken zonder de prijs te verhogen. En een grotere groep biologische boeren die we ondersteunen”, aldus Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus. Hij vervolgt: “Samen dragen we bij aan een positievere impact op het milieu.”

Uitdagingen

Michaël Wilde, directeur van biologische belangenorganisatie Bionext, zegt verheugd te zijn met de beweging van de firma. “De stap die Plus hiermee zet, zet geen enkele andere reguliere supermarkt. Biologische producten zijn onderdeel van de oplossing voor veel van de maatschappelijke uitdagingen die we tegenkomen, zoals afname van biodiversiteit, uitputting van de bodem, stikstof, watervervuiling, gezondheid en klimaatverandering. Plus neemt haar verantwoordelijkheid en moedigt klanten aan hetzelfde te doen”, aldus Wilde.

Biologisch

Melk mag pas biologische melk worden genoemd wanneer de koe minimaal 180 dagen per jaar buiten komt. Ook hoeven de koeien gemiddeld minder melk te geven en hebben ze een hogere levensverwachting. De biologische zuivel in de schappen van Plus is afkomstig van 1700 Nederlandse melkkoeien. Achter deze koeien schuilen boeren die goed zorgen voor hun dieren en de Nederlandse bodem. Daarbij dragen zij bij aan een betere biodiversiteit. Stichting Wakker Dier is blij dat Plus het voortouw neemt in het welzijn van de melkkoe. “Complimenten! Een zeer wenselijke welzijnsverbetering voor de koeien. Plus geeft alle andere supermarkten het nakijken,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

De biologische melkproducten liggen nu in het schap.

Bron: Levensmiddelenkrant