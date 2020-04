Jacqueline Hoogerbrugge nieuw lid RvC Jumbo

VEGHEL - Jacqueline Hoogerbrugge maakt vanaf 1 mei 2020 deel uit van de Raad van Commissarissen (RvC) van Jumbo Groep Holding. Dat meldt Jumbo. Zij vervult de vacature die is ontstaan na het vertrek van Harry Bruijniks, wiens termijn in de RvC in 2019 afliep.

Momenteel is Jacqueline Hoogerbrugge (56) RvC-lid bij de Zweedse ondernemingen IKEA Industry, Dometic en Swedish Match, het Nederlandse Broadview Holding en het Portugese BA Glass. Tot 2017 was zij President Operations van de Zweedse zoetwarenfabrikant Cloetta, die ook eigenaar is van de Nederlandse merken Red Band, Venco, Sportlife, Xylifresh en King. In die functie was zij verantwoordelijk voor productie, logistiek, inkoop en kwaliteit. Voor haar carrière bij Cloetta, werkte ze in uiteenlopende functies voor Danone, Unilever en Fluor Daniel. Jacqueline Hoogerbrugge is opgeleid als chemisch technoloog. Ze woont sinds 2004 in Zweden, is getrouwd en heeft één zoon.

Naast President-Commissaris Karel van Eerd en per 1 mei a.s. Jacqueline Hoogerbrugge, bestaat de RvC van Jumbo uit de leden Anthony Burgmans, Wilco Jiskoot en Piet Coelewij.

Bron: Levensmiddelenkrant