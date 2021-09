Jan Linders door GfK uitgeroepen tot beste supermarkt in brood

NIEUW-BERGEN – Jan Linders is door onderzoeksbureau GfK voor de 17e keer uitgeroepen tot beste supermarkt in brood. Bij dit rapport wordt gekeken naar de waardering van consumenten voor de broodafdeling van Nederlandse supermarkten. Op de tweede plaats in de lijst staat Hoogvliet.

Met name op de vlakken van ‘aantrekkelijke aanbiedingen’, ‘kwaliteit/versheid’ en ‘deskundigheid’ krijgt Jan Linders veel waardering. Naast de beste supermarkt in brood, staat Jan Linders ook bij de andere twee categorieën, Vlees en Groente & Fruit in de top drie.

Kwaliteit, voordeel en service

Ferry Moolenschot, algemeen directeur bij Jan Linders, is trots op deze drie toegekende waarderingsprijzen: “Het is fantastisch om te zien dat we opnieuw de onbetwiste nummer 1 zijn in brood. Als supermarkt van het zuiden streven we naar een combinatie van kwaliteit, voordeel en service.” Ook Bart van Loon, senior category manager Brood & Banket is enthousiast: “Het is fantastisch om ook dit jaar weer te zien dat onze klanten onze bakkerij-afdeling zo goed waarderen. Ambacht, ons uitgebreide assortiment en de hoge kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor onze bakkerij. Zo gebruiken onze bakkers in Kerkrade zoveel mogelijk ingrediënten uit eigen streek, bakken we onze vloerbroden echt op de stenen ovenvloer en laten we onze bakkersbroodjes rijzen in de eigen supermarkten – waarin we uniek zijn. Geweldig om te zien dat onze klanten deze concepten en onze liefde voor brood zo waarderen.”

Bron: Levensmiddelenkrant