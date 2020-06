Jan Linders heeft nieuwe commercieel directeur

NIEUW-BERGEN – Jan Linders heeft Bern Weustink aangesteld als nieuwe commercieel directeur. Hij volgt Chantal de Rijk op per 1 juli. Weustink wastot voor kort commercieel directeur Jumbo België.

“We hebben afgelopen week afscheid genomen van Chantal de Rijk, de voorganger van Bernd Weustink, en haar bedankt voor haar betekenisvolle inzet”, aldus directeur Ferry Moolenschot. “Een einde en begin van een samenwerking komen samen. Ik ben zeer verheugd dat we de aanstelling van Bernd Weustink kunnen aankondigen. Met zijn kennis en jarenlange ervaring binnen de levensmiddelenbranche en in retail ben ik ervan overtuigd dat we samen de toekomstvisie van Jan Linders als de favoriete supermarkt van het zuiden gaan verwezenlijken. We kijken daarmee met veel vertrouwen vooruit en geven invulling aan onze groeiambities.”

Albert Heijn

De 49-jarige Weustink studeerde bedrijfskunde in Groningen en vervulde later meerdere managementfuncties bij Albert Heijn, op de afdelingen commercie en formule. Na een aanstelling bij Kwantum als directeur Buying & Merchandising was Weustink zeven jaar in dienst bij Jumbo Supermarkten.

Zuidelijk

“Jan Linders heeft een ijzersterk fundament”, ligt Weustink toe. “Een aansprekende formule met veel aandacht voor vers en met vele trouwe klanten in de regio. Ik kijk er naar uit om samen met het team verder te bouwen aan het succes van dit mooie familiebedrijf. De familiaire cultuur, de wil om te winnen en de zuidelijke focus passen mij erg goed. Ik heb erg veel zin om bij te dragen aan de verdere groei van Jan Linders Supermarkten.’’

Weustink wordt binnen de directie van Jan Linders verantwoordelijk voor de commerciële strategie en beleid. Hij gaat daarmee de afdelingen Category Management, Formule, CRM en Marketing & Communicatie aansturen.

Bron: Levensmiddelenkrant