Jan Linders Horst open na 16 weken verbouwing

HORST – Jan Linders Horst opent haar deuren weer op 27 oktober. De winkel is 16 weken dicht geweest, in deze periode is de oude winkel afgebroken en is er een compleet nieuwe supermarkt opgebouwd. De nieuwe winkel is niet alleen vernieuwd, ook is de ruimte groter.