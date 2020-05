Jan Linders informeert over speciaalbier met Untappd

BERGEN – Jan Linders is de eerste retailer in Nederland die gaat samenwerken met Untappd. Dit partnership is tot stand gekomen met behulp van Koninklijke Grolsch, die al enkele jaren haar krachten bundelt met Untappd.

Jan Linders zal in alle 61 filialen de schapkaarten binnen het speciaalbierschap voorzien van een Untappd QR code. Hiermee wordt de consument doorgestuurd naar de Untappd app, waarop de beoordeling van het betreffende speciaalbier te zien is. Zo biedt de supermarkt consumenten meer informatie over het bier en kan men een nog betere keuze maken. “Uit onderzoek blijkt dat shoppers meer behoefte hebben aan beleving in het bierschap, met name binnen speciaalbier. Door deze nieuwe activatie spelen we hierop in en inspireert Jan Linders de bierliefhebber bij de aankoop van speciaalbier”, vertelt Erica Verbij, category manager bij Koninklijke Grolsch.

Op de hoogte

Tien Jan Linders supermarkten worden als Verified Venue opgenomen. Dit betekent dat bierliefhebbers deze locaties kunnen volgen, ze hun gekochte bieren kunnen inchecken en een beoordeling kunnen geven. Bram Rikken, category manager bij Jan Linders: “Met deze unieke driehoek samenwerking met partners Koninklijke Grolsch en Untappd gaan we de Jan Linders biershoppers nog enthousiaster maken voor ons uitgebreide speciaalbierassortiment”.

Bron: Levensmiddelenkrant