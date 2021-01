Jan Linders introduceert carnavalswimpel

NIEUW BERGEN - klanten van Jan Linders kunnen de komende tijd sparen voor een carnavalswimpel. Met de campagne ‘Carnaval, Vastelaovend in mijn hart’ spoort Jan Linders consumenten uit het zuiden aan hun trots te uiten door het huis en de straat te versieren.

Het is traditie in het zuiden om tijdens carnaval de vlag uit te hangen. Met de nieuwe campagne wil Jan Linders met drie verschillende wimpels - een Limburgse, Noord-Brabantse en Gelderse variant – oproepen tot saamhorigheid en gedeelde trots rondom het feest dat bij velen een bijzondere plek inneemt en dit jaar niet gevierd kan worden zoals gehoopt.

Bernd Weustink, commercieel directeur van Jan Linders: “Juist dit jaar, waarin Carnaval niet op de gewenste manier gevierd kan worden, vinden we het belangrijk om toch nadrukkelijk stil te staan bij het feest dat bij veel mensen in het zuiden een bijzondere plek inneemt. De carnaval in mijn hart-wimpel kan alleen of samen met de lokale carnavalsvlag aan de gevel wapperen en levert een prachtig plaatje op. Op deze manier laten mensen aan elkaar zien dat ze carnaval in hun hart hebben, wat bijdraagt aan het gevoel van saamhorigheid. Een klein glimlach-moment in deze moeilijke tijd.”

Carnavalsassortiment

Naast de spaaractie is het assortiment van de formule ook aangepast op het carnavalsfeest. Typische carnavals-lekkernijen, zoals worstenbroodjes, nonnenvotten en haringsalade zullen deze periode weer verkrijgbaar zijn om het thuis gezellig te maken.

De campagne krijgt ondersteuning op televisie en online met een commercial op de regionale omroepen in het zuiden. Een aantal bekende carnavals-gezichten maken hierin hun opwachting. De actie loopt vanaf 25 januari tot en met 14 februari.

