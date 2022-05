Jan Linders opent supermarkt in Vlijmen

VLIJMEN – Nadat Jan Linders en Jumbo eind vorig jaar de handen ineen sloegen voor een ruilkoopconstructie worden de nieuwe winkels van de ‘supermarkt van het zuiden’ in rap tempo geopend. Nu is Vlijmen aan de beurt: op woensdag 18 mei as wordt deze feestelijk geopend. Het pand aan de Oliemaat is dan grondig gerenoveerd en ingericht volgens de nieuwste formule-uitgangspunten van Jan Linders.

Supermarktmanager Thijs van de Broek kijkt ernaar uit straks samen met zijn team de klanten te mogen ontvangen en hen ‘de service te bieden waar Jan Linders als formule voor staat: de balans tussen kwaliteit, service én voordeel’. Hij benoemt expliciet dat de klanten hier vertrouwde gezichten gaan zien, want het personeel van de formule die eerder in het pand huisde is in zijn geheel overgenomen.

Streekproducten

Van de Broek: “Op onze groente- en fruitafdeling bieden we een uitgebreid versassortiment met heerlijke streekproducten. En in onze bakkerij vind je het lekkerste brood en gebak. Niet voor niets worden we jaar na jaar uitgeroepen tot de allerbeste Supermarkt in Brood. En dat al 17 keer! En laten we vooral onze speciaalbierafdeling niet vergeten. Jan Linders is al 9 keer verkozen tot beste supermarkt in bier én speciaalbier.”

De supermarkt is tevens voorzien van een slijterij, handscanners, zelf check-out kassa’s en een PostNL pakketpunt. Verder bevindt zich in het midden van de supermarkt een groot verseiland: de Keuken van Jan Linders, met vers belegde broodjes, pizza’s, maaltijden en salades.

Bron: Levensmiddelenkrant