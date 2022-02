Jan Linders vermijdt bewust actiegeweld tijdens nationale week zonder vlees & zuivel

Een groeiend aanbod vleesvervangers in het bourgondische zuiden

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] NIEUW-BERGEN - Jan Linders, de supermarkt van het zuiden, heeft een groeiend aanbod van vegetarische producten. Twee keer per jaar zijn er actieweken die hierop inspelen, maar dit jaar is er bij Jan Linders bewust voor gekozen om deze niet tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel te laten plaatsvinden. Rob de Bruin, senior category manager vlees, vleeswaren en vis, legt uit waarom.

“Jan Linders is actief in het zuiden van het land. Hier is het aandeel vegetarische producten een stuk kleiner in vergelijking met grotere formules. Het assortiment is wel enorm gegroeid, maar nog steeds bescheiden. In onze winkels zijn traditionele consumenten te vinden die ten opzichte van de gemiddelde Nederlander relatief veel varkensvlees, gehakt en worst kopen”, aldus De Bruin. “We weten welk type klant bij ons boodschappen doet en welke producten zij willen zien; hier spelen wij op in. Met 62 winkels in het zuiden van het land wordt vlees verkocht dat grotendeels afkomstig is uit de regio. Dit wordt verkocht onder het label ‘Streek’. Wij proberen ons te onderscheiden door ons regionale vleesaanbod. Daarnaast hebben wij goede vleesaanbiedingen waarmee we klanten aantrekken. We groeien wel harder dan landelijk in de verkoop van vleesvervangers. We maken nu de inhaalslag. Populaire vleesvervangers zijn producten die laagdrempelig zijn, bijvoorbeeld de kaasrondo’s of kaasschnitzels van Vivera en Garden Gourmet”, legt De Bruin uit.

Actiegeweld

Over de week zonder vlees zegt de category manager: “Voorgaande jaren hebben we actief aan de actieweek meegedaan. Dit jaar kiezen we er echter voor om ons actiepakket niet in de nationale week, maar een week eerder, dus in week 9, aan te bieden. We merkten dat er veel actiegeweld was in de week waarin alle formules meededen. We willen ons wel aansluiten bij de activiteiten, maar hebben ervoor gekozen dit buiten de drukte te doen. Tijdens deze week spreken we zowel de vegetariër als de flexitariër aan door vleesvervangers in de promotie te plaatsen.”

Trends

Jan Linders heeft de strategie gekozen om de markt te volgen in plaats van trendsetter te zijn. De Bruin benadrukt dat het vegetarisch aandeel hard groeit bij de supermarkt van het zuiden, ‘harder dan het landelijk gemiddelde’. Hiervoor wordt ook geïnvesteerd in ruimte en tijd. “We bewegen mee met de trends en ontwikkelingen in de branche. Dit betekent meer regionaal en meer vega(n)”, aldus De Bruin.

Bron: Levensmiddelenkrant

