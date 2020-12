Jan Linders vlaai Beste Product van het Jaar

NIEUW BERGEN – De Korengoud Abrikozen-progresvlaai Jan Linders is uitgeroepen tot overall Beste Product van het Jaar 2020-2021. De prijzen is een waarderingsprijs van consumenten; in de afgelopen maanden beoordeelden zo’n 45.000 consumenten meer dan 170 producten in diverse categorieën.