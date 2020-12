Jan Zandbergen Group ondersteunt Better Chicken Commitment

VEENENDAAL - Jan Zandbergen Group gaat de De Better Chicken Commitment (BCC) ondersteunen. Het bedrijf voegt zich daarmee bij merken als Nestlé, Kraft Heinz, KFC en Compass Group.

De Better Chicken Commitment is een wetenschappelijk onderbouwd kippenwelzijnsbeleid. Dit richt zich op zaken als ras, huisvesting, bezettingsdichtheid en slachtproces. De normen voor de Better Chicken Commitment zijn in overeenstemming met, en in veel gevallen zelfs strenger dan, andere certificeringen zoals Red Tractor in het Verenigd Koninkrijk en Beter Leven in Nederland.

Jochem Versloot, een van de directeuren bij Jan Zandbergen Group: “Een van onze kernwaarden is verantwoordelijkheid nemen, dat betekent ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, inclusief dierenwelzijn. De meeste kipproducten die we leveren, voldoen al aan hogere normen dan de EU-wetgeving vereist. Toch zijn nog niet alle leveranciers in staat om aan de gewenste hogere standaarden te voldoen. Met onze toezegging om de BCC te steunen, moedigen we verschillende producenten wereldwijd aan om te voldoen aan de normen van Better Chicken Commitment. We zullen ook ons best doen om hen bij te staan in deze transitie om zich aan te passen aan de welzijnsnormen van de BCC.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops