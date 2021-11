Jan Zandbergen Group slaat eerste paal innovatiecentrum Veenendaal

VEENENDAAL – Peter-Paul Zandbergen, ceo van Jan Zandbergen Group, heeft afgelopen dinsdag, 26 oktober, de bouw van Food Ontwikkelingscentrum afgetrapt. Hier wordt de focus gelegd op de ontwikkeling van onder andere plantaardige producten.

Jan Zandbergen Group bestaat uit Jan Zandbergen B.V., Diviande en Future Food Group. Het bedrijf gaat de focus verleggen van dierlijke proteïne naar vernieuwende concepten en productontwikkeling. Het bedrijf ziet dat binnen de organisatie de ontwikkeling van plantaardige alternatieven meer en meer groeit. “Zelfs in die mate dat het bedrijf en productontwikkeling letterlijk uit haar jasje groeit en er meer ruimte voor innovaties nodig is”, laat het in een persbericht weten. Peter-Paul Zandbergen, ceo van de Jan Zandbergen Group: “De wereldwijde voedselvoorziening verandert en vraagt om nieuwe inzichten en oplossingen. Ik ben van mening dat innovatie de sleutel tot succes is. Binnen onze groep hebben wij de middelen om impact te kunnen maken en daadwerkelijk wat te kunnen betekenen in deze veranderende eetbehoeften. Door op een duurzame wijze te innoveren, ontwikkelen we blijvende oplossingen voor de gehele vlees- en vegabranche.”

Gebouw

De totale oppervlakte van deze nieuwe locatie bedraagt 3.000 m2. Het research & developmentteam heeft hier plek voor al haar activiteiten, zo is er een ruimte voor productontwikkeling, spoelkeuken, koel- en vriescel en proeflokaal. Daarnaast is er zijn er kantoren en vergaderruimtes en komt er een fitnessplek voor medewerkers. Cees van der Pijl, directeur bij Diviande: “Een belangrijk onderdeel van de strategie binnen de groep is dat de afdelingen R&D, Product Development, Quality en Marketing nadrukkelijk de ruimte krijgen om, vanuit het Innovatiecentrum in het hart van de Dutch Food Valley, te werken aan baanbrekende oplossingen.” De groep investeert in Partner Programs, zodat er samen met klanten vernieuwende concepten, producten en diensten ontwikkeld kunnen worden.

Duurzame bouw

De verwachte oplevering is in het derde kwartaal van 2022 en wordt door Dijkham Bouw uitgevoerd. Om zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen krijgt het innovatiecentrum moderne en duurzame oplossingen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops