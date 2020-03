Johma breidt vegan saladeassortiment uit

LOSSER – Johma brengt opnieuw twee vegan producten op de markt: komkommer-venkel salade en pasta tomaat-courgette. De introductie komt na een succesvolle eerste samenwerking met ProVeg Nederland.

De samenwerking tussen Johma en ProVeg leidt, door de nieuwe introducties, voor het tweede jaar op rij tot positieve impact, aldus Johma.

ProVeg directeur Veerle Vrindts: “De introductie in 2019 was een grote doorbraak. Johma liet hiermee zien dat een bedrijf tegenwoordig prima ei en melk in salades kan vervangen zonder dat het ten koste gaat van de smaak. De eerste introductie is een succes gebleken. We zijn enthousiast dat Johma nu twee nieuwe varianten op de markt brengt. En hier blijft het wat ons betreft niet bij. Het zou geweldig zijn als Johma het voor elkaar krijgt ook vegan versies van haar klassiekers op de markt te brengen.”

Albert Heijn

De vegan salade komkommer-venkel is vergelijkbaar met de selderij-appel van vorig jaar. Het is alleen bij Albert Heijn verkrijgbaar. De salade is fris en knapperig. Het bevat stukjes venkel, rode appel en een vleugje peterselie in een lichte saus. De pasta tomaat-courgette is in een grotere verpakking en bij meerdere supermarkten verkrijgbaar. Het bestaat uit penne, courgette, rode paprika, tomaat, basilicum, bleekselderij, witte kool en een lichte kruidige tomatendressing.

Bron: Levensmiddelenkrant