Johma moet minstens 600 miljoen euro opleveren

LOSSER – Salademaker Johma staat te koop. Zo meldt Het Financieele Dagblad. Signature Foods, het moederbedrijf van Johma, kan door een overname het eerste grote Nederlandse bedrijf worden dat verkocht wordt dit najaar.

Doordat Johma de eerste golf van het coronavirus relatief goed is doorgekomen, wil de eigenaar de verkoop doorzetten. Over de jaren heeft Johma verschillende eigenaren gehad. De huidige eigenaar, IK Investment Partners, nam Johma in 2015 over voor 285 miljoen euro. Hierna volgde een aantal overnames waardoor de waarde van het bedrijf flink gestegen is. Heksenkaas, Maga en Topking werden de afgelopen jaren overgenomen.

In het boekjaar 2016/2017 verkocht Johma voor 192,9 miljoen euro aan salades. Drie jaar later was dit bedrag gestegen tot 291 miljoen euro.

Bron: Het Financieele Dagblad / Levensmiddelenkrant