Jos Poell: ‘We ontzorgen en inspireren'

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bakproducten, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Jos Poell

WEERT - Jos Poell is verkozen tot Gouden Partner 2021. Machteld Quaedackers, marketing manager bij Jos Poell, reageert: “Het is een groot compliment om gewaardeerd te worden door onze retailpartners die met een professionele blik kijken naar waar wij mee bezig zijn. In de 180 jaar dat Jos Poell bestaat, zijn we al meerdere malen in de prijzen gevallen, maar waarderingen van onze klanten blijven toch het meest bijzonder.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie Bakproducten verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Het is ons streven met het merk Jos Poell een merk neer te zetten van hoogstaande kwaliteit, dat afgestemd is op de behoefte van de consument. Dit doen we niet alleen. Onze merkgedachte wordt in hoge mate ingegeven door de input van de retailers. Ons uitgangspunt blijft echter altijd de tevreden consument.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie Bakproducten?

“Het bakschap is de afgelopen jaren in hoge mate aan verandering onderhevig. Het is van origine een heel traditioneel schap. Wij proberen met ons merk Jos Poell de consumenten te verleiden zelf creaties te maken waar ze trots op zijn. Onze laatste introductie van een luchtige taartbodem is hier een mooi voorbeeld van. Met slechts enkele toevoegingen zoals gele room, vers fruit of slagroom kan iedere consument zelf eenvoudig de heerlijkste creaties maken.”



Waarom zijn jullie op het criterium meedenken op assortimentsniveau het meest succesvol in deze categorie?

“De basis van ons bedrijf is samenwerking en kennisdeling met onze category managers en hun inkoopafdeling. Met onze jarenlange ervaring snappen we waar de consument behoefte aan heeft en kunnen we onze klanten daarin goed adviseren.”



De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Wij zoeken regelmatig samenwerkingen met andere producenten van mooie A-merken die een aanvulling zijn op het assortiment van Jos Poell. Wij stimuleren family grouping met A-merken als Hak en Dr. Oetker. Retailers zien hier ook de voordelen van in. Ze plaatsen bijvoorbeeld regelmatig onze gebaksbodems naast de vlaaivulling of de slagroom, zodat de consument nog meer verleid wordt om deze combinatie te kopen.”



Hoe kijken consumenten tegen jullie producten aan?

“Alle producten van Jos Poell in het bakschap staan iedere keer weer garant voor een klein feestje. De consumenten genieten van hun zelfbedachte creaties en zijn hier ook trots op. We zien regelmatig op social media foto’s voorbijkomen van consumenten die trots laten zien wat voor lekkers ze met onze suikerschelpen, gebaks- en taartbodems en ijshoorntjes hebben gemaakt.”

Rinze Postma

category manager bij Poiesz over Jos Poell:

“We onderhouden altijd een goede samenwerking met Jos Poell. Het is prettig dat we korte lijnen met ze hebben. Ook bieden ze binnen een traditioneel schap frisse producten aan met een leuk design.”

Bron: Levensmiddelenkrant