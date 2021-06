Juichcapes, vlaggen en Fluoranje kleding; de EK-campagnes op een rij

NIEUWVEEN – Met het EK in aantocht zijn supermarkten en fabrikanten van start gegaan met verschillende spaar- en verzamelacties. Hier volgt een overzicht van verschillende EK-campagnes in Nederland. Van vlaggenacties tot pizza Worstenbrood.

EK-campagnes worden op verschillende manieren in elkaar gezet. Hier zijn ze verdeeld in drie onderwerpen: Spaar ze allemaal, Accessoires en vlaggen, en Samen juichen.

Spaar ze allemaal

Bij verschillende supermarkten kan de consument sparen voor een scala aan producten, onder het mom: ‘Spaar ze allemaal’. Bij Albert Heijn wordt gespaard voor 41 verschillende oranje stickers en 44 tattoos, Vomar heeft gekozen voor strijkplaatjes om het oranje tenue op te pimpen. Bij Dekamarkt kan gespaard worden voor Bresies, rubberen armbandjes van alle landen die meedoen met het EK. De Bricks poppetjes zijn terug bij Plus, om zelf een EK-wedstrijd na te bouwen. Tot slot kan bij Coop gespaard worden voor gekleurde voetballen.

Vomar heeft een Facebook ruilgroep opgezet zodat klanten de strijkplaatjes- en letters onderling kunnen ruilen. Albert Heijn, partner van KNVB en Oranje, heeft als naam voor de campagne ‘Alles voor Oranje’. In de tv-commercial zijn verschillende sterspelers van het Nederlands elftal te zien, Ilse, het gezicht van de supermarkt, een gezamenlijk (bitterballen)spel en een doorsnee gezin. Deze vier elementen keren constant als overkoepelende thema’s.

Accessoires en vlaggen

Het volgende campagnethema is ‘Accessoires en vlaggen’. Lidl’s Fluoranje kledinglijn is geïnspireerd op de felle ‘Actie’ stickers, en door stickers te sparen kunnen klanten kleding tegen reduceerde prijs aanschaffen. Bavaria presenteert een retro oranje voetbalbroekje in samenwerking met Pockies, gratis bij aanschaf van een 7-pack. Jumbo lanceert in een grootse tv-commercial samen met Snollebollekes de juichcape. Bij Deen en Hoogvliet kan gespaard worden voor vlaggen om de Oranje leeuwen te supporten. Drogisterij Kruidvat presenteert in de tv-commercial met André Hazes de ‘Oranje’ ketting. In Lipton’s commercial wordt Van Persie’s flying Dutchmen actie herleeft en brengen ze een heldenshirt uit, exclusief te vinden bij Albert Heijn.

Samen juichen

Andere opmerkelijke EK campagnes zijn zonder spaar- of materiële aansporing. Aldi zet zijn eigen werknemers in de hoofdrol met de campagne: ‘Aldi collega’s juichen voor oranje’, Thuisbezorgd.nl zet Nederlandse sterspelers in de hoofdrol en Heineken legt uit dat voetbal pas leuk is wanneer je rivalen hebt.

Bekende gezichten

Een terugkerende onderdeel in de campagnes zijn uiteraard de voetballers die de ster van het EK zijn. Robin van Persie voor Lipton, Virgil van Dijk voor Thuisbezorgd.nl en onder andere Memphis Depay en Daley Blind voor Albert Heijn. Daarnaast zijn er ook vele bekende Nederlanders te zien om het Oranje gevoel los te maken. Van volkszangers, André Hazes en Wolter Kroes, tot de huisvaders van de supermarktreclames, Thomas Acda en Frank Lammers. Aldi kiest er juist voor om zijn eigen personeel te laten juichen voor Oranje.

Oranje assortiment

Naast oranje gadgets, kleding en vlaggen worden de oranjesferen ook doorgevoerd in het voedselassortiment van de supermarkten. Jumbo lanceert een Pizza Worstenbroodje en Oranje donuts en verspakketten zijn bij Albert Heijn te vinden. Kortom, oranje is overal te vinden.

Bron: Levensmiddelenkrant