Jumbo Delft Bastiaansplein in nieuwste jasje gestoken

Veghelse formule test ideeën uit in vernieuwde winkel

DELFT - Jumbo Delft Bastiaansplein sloot op 31 juli tijdelijk haar deuren. Op woensdag 1 september om klokslag negen uur ’s ochtends drukte filiaalmanager Raymond Priem (53) samen met zijn team en Colette Cloosterman-van Eerd de knop in. Vuurwerk, rook, muziek en vooral veel enthousiasme is wat er vervolgens geactiveerd werd. Jumbo Delft Bastiaansplein werd heropend en Levensmiddelenkrant was erbij.

Menig Delftenaar staat met een winkelwagentje klaar om de vernieuwde winkel te herontdekken. Bij binnenkomst is de foodcorner het eerste wat opvalt, waar klanten terechtkunnen voor vers belegde broodjes, warme broodjes, pizza’s en snacks als saucijzenbroodjes XL, appelflappen en cinnamon rolls. “We hadden al een foodcorner, maar deze is veel uitgebreider. Het bevat de toppers van La Place: de bestverkochte broodjes en koffies. Voorheen was de corner gericht op studenten, maar nu bieden we voor iedere consument wat lekkers. Onze klanten kunnen hier gebruikmaken van Jumbo Order & Go, waarmee ze hun bestelling voor de foodcorner vooraf kunnen doorgeven via een website en kunnen ophalen op een gewenst tijdstip. Er lopen landelijk maar enkele pilots met dit systeem, we zijn er dus aardig nieuw mee”, zegt Priem.

Verskeuken

Een andere aanvulling op de winkel is de Verskeuken. Medewerkers bereiden daar ter plekke sushi en vers gesneden fruit, groentemixen, salades en verse maaltijden voor thuis. Denk aan gevulde portobello, Mexicaanse bonenschotel en pasta carbonara. “Alles wordt hier vers bereid. Deze Verskeuken stond er eerst nog niet”, aldus de filiaalmanager. Andere verse toevoegingen zijn een granaatappelpers, borrelschalen en noten die ter plekke gebrand worden. Klanten kunnen daarnaast voortaan verse macarons zelf pakken en hebben ze de keuze uit acht verschillende smaken.

Wat verder opvalt zijn de digitale schermen. “Dit is een pilot. Daarop zijn onder andere seizoensaanbiedingen, Jumbo-uitingen over bijvoorbeeld de 7 Zekerheden, coronamaatregelen en openingstijden te zien. We zijn een showcasewinkel . Dat betekent dat alles wat bedacht wordt in Veghel, hier eerst wordt uitgetest. Dat kan gaan over het assortiment, de uitstraling, maar eveneens iets als Order & Go”, aldus Priem.

Meer ruimte

De winkel is een stuk groter geworden. Er is 200 m aan toegevoegd, zodat het totaal nu uitkomt op 2164 m vvo. “De uitbreiding komt vooral doordat het magazijn nu naar boven verplaatst is. Daar zat een BCC-vestiging, die gehalveerd is in winkeloppervlak. Wij huren dat nu erbij. Ook is de ruimte achter de kassa’s efficiënter ingedeeld. De opstelling en de meubels zijn vernieuwd. Door dit alles is er meer rust in de winkel”, legt de filiaalmanager uit. “De extra vierkante meters worden gebruikt voor het grootst mogelijke Hemaassortiment: 10 meter aan schappen met producten van het warenhuis zijn hier te vinden. Daarnaast staan de bloemen nu in de winkel, in plaats van achter de kassa’s. We testen uit of het dan beter verkoopt.” Overigens is de indeling van de kassa’s gewijzigd, zegt Priem als we er langslopen. “De zelfscankassa’s zijn nu allemaal volledig zelf te bedienen, voorheen was er nog hulp van een medewerker voor nodig. We zijn van vijf naar dertien zelfscankassa’s gegaan, acht erbij dus. Van de normale kassa’s hebben we er nog vier, dat zijn er drie minder dan eerder.”

Inloopkoelkast met bier

Een van de blikvangers van de vernieuwde supermarkt is de inloopkoelkast die vol staat met sixpacks en kratten met verschillende soorten bier. “Wij zijn een van de eerste Jumbo’s met zo’n inloopkoelkast voor bier. Voor nu zijn de producten hieruit verkrijgbaar voor dezelfde prijs als het niet gekoelde bier”, stelt Priem. Verder is er een groot assortiment speciaalbier waarvoor de supermarkt samenwerkt met Delftse Brouwers. “Zij waren ‘Beste nieuwe brouwer van 2020’ (op het internationale bierplatform RateBeer.com, red.). Deze stand met bieren van hen is een mooie lokale invulling. Tevens is er een slijterij toegevoegd naast de schappen alcoholische dranken. Met een simpele druk op de knop aldaar staat er een medewerker klaar om je te helpen”, voegt de filiaalmanager toe.

Na een druk verbouwingsproces van vijftien weken is Priem hoofdzakelijk trots op zijn winkel. “We zijn de mooiste Jumbo van Nederland. Het hele team is erg enthousiast over de vernieuwingen, dat doet erg veel. Het werkt een stuk prettiger allemaal. Alles zit erin. Eindelijke staat het er.”



Bron: Levensmiddelenkrant