Jumbo: ‘Deze titel is een erkenning voor de inspanningen’

[SPECIAL KONINKLIJK] NIEUWVEEN - Je komt als bedrijf niet zomaar in aanmerking voor het predicaat Koninklijk. De moederbedrijven van de twee grootste supermarktketens van Nederland, Jumbo en Ahold Delhaize, hebben deze erkenning ontvangen van het Koningshuis. De Veghelse formule kreeg de onderscheiding vorig jaar toen ze het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf vierde. Wat betekent dit voor Jumbo en hoe gaan ze het predicaat gebruiken?

Het is voor Jumbo nog niet zo lang geleden dat ze werden verrast met het nieuws dat Koning Willem-Alexander het familiebedrijf bij haar 100-jarige bestaan het recht verleende om het predicaat Koninklijk te voeren. De holding gaat sinds dat moment door het leven als Koninklijke Jumbo Food Groep.



De familie Van Eerd kreeg het nieuws over de koninklijke beschikking op 30 september 2021 te horen tijdens de jubileumviering in het bijzijn van een groot aantal leveranciers, ondernemers, medewerkers en overige relaties. Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique kregen de bijbehorende oorkonde namens de Koning uitgereikt door mr. Ina Adema, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, en burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, de gemeente waartoe Veghel behoort.



Inzet

Frits van Eerd kijkt positief terug op de viering en de uitreiking van de oorkonde: “Dit is een mijlpaal waar we ongelofelijk trots op zijn. We beschouwen deze titel als een brede erkenning voor de inspanningen die we leveren om boodschappen doen elke dag leuker te maken. Dat doen we met enorm veel passie, samen met onze honderdduizend collega’s, de Jumbo-ondernemers, onze partners en leveranciers. Het predicaat Koninklijk straalt af op de geweldige inzet van al deze mensen. En niet te vergeten op onze miljoenen trouwe klanten, voor wie wij steeds een extra stap blijven zetten. Als Koninklijke Jumbo Food Groep blijven we dat doen, óók de komende 100 jaar.” Koninklijke Jumbo Food Groep zullen we als naam alleen terug zien in de overkoepelende communicatie, zoals het jaarverslag. Op de gevels van alle winkels van de formule blijft alleen de naam Jumbo staan.



Fusie

En dan Ahold Delhaize, maar daarvoor moeten we in de geschiedenis duiken. Albert Heijn kreeg namelijk bij het 100-jarige jubileum de titel Royal Ahold van Koningin Beatrix. Dat was in 1987. Het eerder geschonken predicaat hofleverancier werd toen teruggetrokken, aangezien de combinatie met Koninklijk niet is toegestaan. Ahold heeft al die jaren het ‘kroontje’ mogen voeren, maar het was even spannend wat daarmee ging gebeuren toen Ahold en het Belgische Delhaize in 2016 gingen fuseren. Koning WillemAlexander heeft ermee ingestemd dat de term koninklijk behouden blijft voor de holding. En vanaf dat moment is het Royal Ahold Delhaize. Net als bij Jumbo wordt de naam alleen gebruikt in de officiële communicatie en wordt er verder gesproken over Ahold Delhaize.



