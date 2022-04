Jumbo en Koningsspelen voorzien 1 miljoen kinderen van ontbijt

VEGHEL – Om kinderen voorafgaande de Koningsspelen van 22 april te voorzien van een gezond en feestelijk ontbijt slaan Jumbo en de Koningsspelen de handen ineen. De Veghelse supermarkt is al 10 jaar partner van de Spelen.

Voormalig tennisspeler Richard Krajicek, initiatiefnemer van de Koningsspelen, legt uit dat ze samen voorafgaand en tijdens de Koningsspelen kinderen op een feestelijke manier laten ervaren hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Krajicek: “Een goed ontbijt geeft een kind in de groei de energie die het nodig heeft om te leren, te sporten en te spelen. Ik ben Jumbo dankbaar dat we al zo lang met elkaar een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving.” Volgens het familiebedrijf sluit deze samenwerking goed aan bij het imago van de keten: “Bij Jumbo hechten we veel waarde aan een gezonde levensstijl. Sport en bewegen zijn daarbij onmisbaar. Een smakelijke en gezonde start van de dag met een goed ontbijt geeft je energie om daarna lekker sportief aan de gang te gaan”, aldus Colette Cloosterman - Van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo.

Schijf van Vijf

Er is een gevarieerd ontbijt samengesteld, in lijn de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Het ontbijtpakket bestaat uit volkoren brood, volkoren crackers, halvarine, smeerkaas, 100% pindakaas, fruitspread, appelstroop, gekookte eieren, appeltjes, snoeptomaatjes, komkommer, wortels en melk. Naast het ontbijt krijgen de kinderen die meedoen lesmateriaal over het belang van gezond ontbijt, tips om fit te worden en blijven en een online doe-pakket.

Bron: Levensmiddelenkrant