Jumbo Foodcoach app beschikbaar voor hardlopers

VEGHEL – Jumbo Foodcoach app is nu, naast wielrenners, ook beschikbaar voor hardlopers. Hockeyers, voetballers en fitnessers kunnen de app voor het einde van het jaar gebruiken.

Naomi van As is, samen met de topsporters van Team Jumbo-Visma, een nieuw gezicht van Jumbo Foodcoach. Ze slaat de brug tussen het belang van voldoende beweging en de juiste voeding in deze nieuwe campagne. Met de app kunnen fanatieke sporters in een handomdraai maaltijden voor thuis samenstellen, afgestemd op hun persoonlijke voorkeuren en dagelijkse schema.

Eigen recepten toevoegen

In de app kunnen gebruikers kiezen uit 600 recepten en deze volledig afstemmen op hun dagschema. Een nieuwe toevoeging is dat de app nu ook de mogelijkheid biedt om eigen recepten in te voeren en te zien hoe dit zich verhoudt tot het voedingsplan. Op deze manier kunnen sporters hun gebruikelijke gerechten aanpassen tot de ideale sportmaaltijd. De app berekent hoe het eigen recept scoort op belangrijke voedingsstoffen, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. De sporters krijgen vervolgens te zien hoe ze de verhoudingen van ingrediënten kunnen aanpassen om beter in het voedingsplan te passen.

Bron: Levensmiddelenkrant