Jumbo gaat flink reorganiseren

VEGHEL – Jumbo kondigt aan te gaan reorganiseren om in te spelen op huidige en toekomstige wensen van klanten. Hierdoor valt wel maximaal 10 procent in een lagere functie of moet dan helemaal vertrekken.

Dat zegt Ton van Veen, cfo van de formule tegen het AD. De functies afdelingschef en eerste medewerker vervallen hierbij. Het bedrijf kondigt over de nieuwe structuur aan: “Vandaag hebben wij ons nieuwe winkelorganisatiemodel bekendgemaakt, waarmee we na de zomer starten. De plannen hiervoor zijn met de medewerkers gedeeld. We hebben de medewerkers meegenomen in wat de aanpassingen in de praktijk betekenen. Het uitgangspunt is dat er geen banen verdwijnen. De inhoud van een aantal functies zal wel veranderen, waarbij we sterk inzetten op talentontwikkeling. Verder komt een aantal functies te vervallen, waarvoor passende functies in de plaats komen. Medewerkers met een vast contract krijgen voorrang bij het solliciteren op een nieuwe functie.” Getroffen medewerkers moeten dus opnieuw solliciteren op een nieuwe functie. Volgens de organisatie worden medewerkers met het nieuwe model nog meer in hun kracht gezet.

Uitvoering

Vanaf 13 september voeren alle winkels van Jumbo zelf dit plan uit. Filialen van franchisers hoeven niet aan de verandering mee te doen. Het gaat dan alsnog om 4500 medewerkers.

Bron: Levensmiddelenkrant