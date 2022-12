Jumbo-grondlegger Karel van Eerd overleden

VEGHEL – Karel van Eerd, grondlegger van Jumbo Supermarkten, is vandaag overleden. Dat laat de familie Van Eerd weten op de corporate website van de supermarktformule. Van Eerd is 84 jaar geworden.

“Karel, ons pa, was voor ons een fantastische man en vader, een echte familieman. We gaan hem enorm missen. Niet alleen binnen de familie, maar ook binnen ons familiebedrijf. Hij heeft gezorgd voor het ijzersterke fundament van Jumbo. Met zijn ongeremde ondernemerschap en passie voor de klant heeft hij samen met ons Jumbo laten groeien tot de tweede supermarktketen van Nederland. We zijn dan ook dankbaar en trots dat hij vorig jaar het Koninklijk predicaat van Jumbo Food Groep nog zelf in ontvangst heeft kunnen nemen. Een mooie erkenning en bekroning op zijn levenswerk,” aldus de familie Van Eerd. Van Eerd was al geruime tijd ziek, maar bleef als president-commisaris altijd nauw bij Jumbo betrokken. ‘Het overlijden van Karel van Eerd is niet alleen een groot verlies voor de familie maar ook voor Jumbo. Iedereen binnen Jumbo leeft intens mee metzijn vrouw Kitty van Eerd en kinderen Colette, Frits en Monique en is hem enorm dankbaar voor alles wat hij voor Jumbo heeft betekend. Karel van Eerd was een echte pionier met het lef om dingen anders te doen. Zijn unieke retailfilosofie blijft altijd doorklinken binnen Jumbo’, aldus het persbericht.

Bron: Levensmiddelenkrant