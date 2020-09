Jumbo introduceert Kletspakketten tegen eenzaamheid

VEGHEL – Het is deze week de Week tegen Eenzaamheid en daarom komt Jumbo nu met zijn zogeheten Kletspakketten. Dit pakket bestaat uit een maaltijd, een ‘van mij voor jou’ weggeefdoosje en een wenskaartje. Met deze actie hoopt Jumbo consumenten te inspireren om eten te delen met iemand die eenzaam is.

Na eerdere winkelinitiatieven zoals de Kletskassa en de Kletshoek zijn de Kletspakketten een nieuw teken dat Jumbo de strijd tegen eenzaamheid serieus neemt. Colette Cloosterman - van Eerd, CCO van Jumbo Supermarkten en aanjager van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid: “Aan het begin van de coronacrisis was een grote saamhorigheid ontstaan. Wij willen dat gevoel vasthouden, een zelfgemaakte maaltijd langsbrengen, is een mooie aanleiding voor een praatje. We hopen dat het Kletspakket klanten inspireert om vaker te koken voor een ander en zo met elkaar in contact te blijven.”

Eerder introduceerde Jumbo zogenoemde Kletskassa’s en Kletshoeken in haar winkels. Cloosterman - van Eerd ziet een duidelijke meerwaarde in deze plekken waar klanten terecht kunnen voor een praatje: “Eenzaamheid is aan de orde van de dag en daarom willen we hier niet uitsluitend in de Week tegen Eenzaamheid aandacht voor. Onze winkels zijn voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek. Bij Jumbo willen we meer zijn dan alleen een plek waar je boodschappen doet en daarom maken we graag tijd voor een extra contactmoment.” De Kletspakketten zijn vanaf 30 september verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt, in alle Jumbo winkels in de varianten Groentesoep, Hete Bliksem en Appeltaart.

Bron: Levensmiddelenkrant