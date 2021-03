Jumbo komt met slimme winkelwagen

VEGHEL – Jumbo test vanaf deze maand een slimme winkelwagen in de Foodmarkt in Veghel. Deze innovatie scant de boodschappen automatisch.

De slimme winkelwagen heeft camera’s, een aanraakscherm en kunstmatige intelligentie. Een ingebouwde camera registreert alle producten die in de kar worden gelegd. De gescande producten zijn vervolgens zichtbaar op het aanraakscherm. Daarop is ook het bedrag zichtbaar en welke producten in de aanbieding zijn. Jumbo zegt dat het in de toekomst zelfs mogelijk is dat consumenten hun boodschappen met behulp van het scherm op de slimme winkelwagen kunnen afrekenen.

Pilotfase

Allereerst is het systeem getraind in een gesimuleerde omgeving om producten te herkennen. Nu is het tijd om het te testen in een ‘echte’ supermarkt door klanten en medewerkers. Een evaluatie bepaalt of het slimme systeem echt wordt toegepast in de winkels van de supermarktgigant.

Tim Hehenkamp, directeur Technology & Data van Jumbo zegt verder: “Deze pilot is een mooi voorbeeld van onze visie op de supermarkt van de toekomst en hoe we onze klanten in de komende jaren nóg beter kunnen bedienen.”

Bron: Levensmiddelenkrant