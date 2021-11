Jumbo lanceert nieuwe lijn sportvoedingsproducten

VEGHEL - Vijf producten van sportvoedingsproducten NXT Level zijn vanaf vandaag bij 168 Jumbo-winkels verkrijgbaar. De Brabantse formule neemt begin 2022 nog drie producten op in het assortiment. De lijn wordt dan ook opgenomen in het assortiment van nog eens 173 winkels.

Volgens Dennis Fransz, international business development manager van NXT Level, zijn de producten bedoeld voor mensen die er een actieve levensstijl op na houden en bewuster en gezonder willen leven, maar niet per se spiermassa willen kweken. In winkels zijn nu onder andere protein shakes in de smaken chocola, banaan en aardbei, whey protein 80 proteïnepoeder in de smaak appel & kaneel en een whey 80 & 90 variatiepakket te vinden.

Gezonde levensstijl

Hiermee speelt het merk in op de stijgende vraag naar de categorie sportvoedingsproducten voor de ‘gewone’ consument in plaats van alleen (top)sporters. De producten van NXT Level dragen bij aan spierherstel en geven een extra energie-boost. “Ideaal dus voor na een lange wandeling, na een work-out sessie of als snack tijdens werk. Thuis of onderweg, overdag of in de avond”, volgens Fransz.

Basic fit

Het merk werd opgericht in 2018 en is te vinden bij alle Basic-Fit clubs en bij de boutique gyms van Saints & Stars. Daarnaast zijn de producten van NXT Level sinds dit jaar verkrijgbaar bij sportwinkels zoals Intersport.

Bron: Levensmiddelenkrant