Jumbo neemt twee Alvo winkels over in België

VEGHEL – Jumbo neemt twee Alvo supermarkten over in het Belgische Antwerpen en Lauwe, West-Vlaanderen. De formule wil op termijn naar zo’n honderd winkels bij onze zuiderburen groeien.

De huidige winkel in Antwerpen sluit op 15 juni zijn deuren, die in Lauwe op 18 juli. Vervolgens starten de verbouwwerkzaamheden. Beide winkels openen eind dit jaar onder de Jumbo vlag. Het personeel dat momenteel werkzaam is in beide Alvo winkels, blijft daar ook werken voor de Nederlandse formule. Wel wordt het team uitgebreid met nieuwe winkelmedewerkers.

Doel

Eerder nam Jumbo de Alvo winkels in Deurne en Ranst over, net als de voormalige Alvo filialen in Denderleeuw en Berlare die later dit jaar als Jumbo openen. Peter Isaac, managing director van Jumbo België, zegt dat de organisatie grootse plannen heeft in het land. “Na het openen van de eerste winkels in België, hebben we gemerkt dat Jumbo ook daar goed aanslaat en dat de inwoners openstaan voor onze formule. We willen op termijn naar zo’n honderd filialen groeien en om deze ambitie te halen, zijn we actief op zoek naar geschikte locaties in heel Vlaanderen. Dat kunnen bestaande als nieuwe supermarktlocaties zijn. Dankzij de overnames van de Alvo supermarkten in Antwerpen en Lauwe, kunnen we nog meer Belgen laten kennismaken met de Jumbo formule.” De teller staat straks in totaal op dertien winkels in de Vlaamse provincies.

Bron: Levensmiddelenkrant