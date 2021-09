Jumbo opent 700ste winkel

VEGHEL – Jumbo beleeft op woensdag 22 september een bijzondere mijlpaal met de opening van de 700ste winkel van het familiebedrijf. Het gaat om een Jumbo City in het winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam.

De winkel is zeven dagen per week geopend voor inwoners en bezoekers van Amsterdam en omgeving. In de winkel kunnen mensen terecht voor zowel dagelijkse boodschappen als een onderscheidend assortiment aan biologische producten en verse maaltijden voor thuis en onderweg.

Mijlpaal

“Ik ben er bijzonder trots op dat we in ons jubileumjaar onze 700ste winkel mogen openen. Dat is een gedenkwaardig succes dat wij met al onze medewerkers delen. We hebben dit samen bereikt vanuit de overtuiging dat alles om één ding draait; onze klant”, vertelt Frits van Eerd, ceo van Jumbo. Hij gaat verder: “Met elkaar hebben wij Jumbo in de afgelopen jaren steeds verder uitgebouwd. Meer en meer mensen maken kennis met onze formule. Iedere dag verrassen we klanten met de unieke combinatie van een groot assortiment én de beste service én euro’s goedkoper.”

Assortiment

In de winkel is er extra aandacht voor biologische, ecologische en vegetarische vegan producten. Ook kunnen klanten hier verschillende versbereide extra’s halen, zoals vers gebrande koffie van La Place en verse wafels. Daarnaast halen klanten hun hart op bij de Verskeuken, waar zij onder andere terecht kunnen voor vers gemaakte maaltijden, afgestemd op het seizoen. Ook is er dagverse sushi, warme pizza en belegde broodjes in de winkel te vinden. De winkel heeft een speciale ‘borrelwereld’ ingericht met een olijvenbar, vers gebrande noten en borrelschalen. Bij de groente en fruit afdeling kunnen klanten zelf drie verse sappen persen: sinaasappelsap, bloedsinaasappelsap en granaatappelsap.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops