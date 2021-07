Jumbo slaat eerste paal voor uitbreiding centraal DC

VEGHEL – Jumbo gaf gisteren het startschot voor de uitbreiding van het huidige gemechaniseerd centraal DC voor ‘houdbaar’ in Nieuwegein, en voor de nieuwbouw van het gemechaniseerd centraal distributiecentrum voor ‘vers’ op hetzelfde terrein.

De uitbreiding van CDC ‘houdbaar’ met ruim 6.000 m2 aan mechanisatie, inclusief elf gerobotiseerde lijnen, zal medio 2022 klaar zijn. Voor de uitbreiding is gekozen voor een Order Picking Machine (OPM), die ervoor zorgt dat vrijwel alle producten gemechaniseerd op de rolcontainer geplaatst kunnen worden. Het aantal artikelen in de categorie langer houdbare producten kan daarmee de komende jaren stijgen tot zo’n 16.000 stuks. Het nieuwe CDC ‘vers’ staat gepland om in 2024 operationeel te zijn. Dit gedeelte zal 40.000 m2 beslaan. Bij het slaan van de symbolische eerste ‘gele’ paal was de familie van Eerd en de Raad van Bestuur van Jumbo aanwezig.

Vergroting

De snelle groei van Jumbo vraagt volgens de supermarktketen om een snelle vergroting van de logistieke capaciteit. Bij het in 2018 verwerven van de grond was al rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Ook in het reeds bestaande pand, het CDC voor houdbare producten, is ruimte voorzien voor uitbreiding. Karel de Jong, directeur supply chain bij Jumbo licht daarover toe: “De expansie van CDC Nieuwegein komt eerder dan oorspronkelijk gepland. De verdere uitbreiding van ons winkelbestand, de groei in online én de vergroting van ons productassortiment vragen om snellere actie. Daarom is het erg prettig dat we al rekening hebben gehouden met de toekomstige uitbreiding van de mechanisatie. Tevens is het terrein zodanig ingericht dat we effectief kunnen opschalen met de nieuwbouw van CDC voor verse producten.” Volgens de directeur is de centrale ligging van Nieuwegein bovendien ideaal om verse producten met een wat langere houdbaarheid naar al hun winkels te vervoeren. “Onze Regionale Distributiecentra (RDC’s) krijgen zo ruimte vrij om zich meer toe te leggen op ‘ultraverse’ producten, zoals groenten en fruit. Dat is hoognodig, want door onze groei stijgt ook de vraag naar producten uit die categorie erg sterk.”

BREEAM

Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein is te spreken over de duurzaamheid van het ontwerp: “We zijn er best trots op om dit bouwwerk, dat met het hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat (Outstanding) het meest duurzame ontworpen pand ter wereld is, binnen onze gemeentegrenzen te hebben.”

Bron: Levensmiddelenkrant