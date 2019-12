Jumbo sluit 2019 af met ruime omzetgroei

VEGHEL – Jumbo heeft in het afgelopen jaar de consumentenomzet met 1,027 miljard euro zien toenemen naar 8,432 miljard. Dat is een stijging van 14 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

De totale consumentenomzet van de Jumbo Groep Holding bedroeg op 29 december, het einde van het boekjaar 2019, iets minder dan 8,7 miljard euro. Daarvan heeft 165 miljoen betrekking op restaurantketen La Place, dat een omzetgroei realiseert van 10 procent.

2019

Jumbo zat in 2019 niet stil. Zo opende het drie nieuwe filialen in België, bouwde het de resterende 47 van de 70 Emté winkels om en werden 4 Agrimarkt-filialen omgebouwd tot Jumbo’s. Daarnaast opende de supermarktketen 2 nieuwe vestigingen van Jumbo Foodmarkt en 2 Jumbo City’s. In totaal komt daarmee het winkelbestand 672 te liggen.

Mooi jaar

Ceo Frits van Eerd zegt over 2019: “We sluiten wederom een mooi Jumbo jaar af met sterke cijfers. Als we deze groei ook in 2020 kunnen vasthouden, dan moeten we in staat zijn om onze omzetdoelstelling van € 10 miljard in 2021 te behalen. Dat is het jaar waarin ons familiebedrijf honderd jaar bestaat. Er liggen geweldige kansen en mogelijkheden op ons te wachten. Op de Belgische markt zijn we goed ontvangen; we zien daar veel ruimte voor uitbreiding. We merken dat op onze thuismarkt foodbeleving een steeds belangrijkere rol speelt. Dat verklaart ook het succes van onze Jumbo Foodmarkt, met een ruim en onderscheidend aanbod van lekker en gezond eten, vers klaargemaakt door onze wereldkoks. Elementen van dit concept, en ook van La Place, passen we steeds vaker toe in onze reguliere winkels en onze Jumbo City stores. Bij het moderniseren van onze winkels houden we daar volop rekening mee.”

2020

In het nieuwe jaar zal Jumbo van de biologische groothandel Udea zes filialen in de Randstad overnemen. Ook krijgt de samenwerking tussen de supermarkt en Hema vorm door de 19 Hema-locaties in binnensteden tot Jumbo’s te verbouwen. Ook wordt er op 6 stationslocaties een gezamenlijk winkelconcept ontwikkeld. Daarnaast zullen nieuwe hubs worden geopend om vanuit daar de online bestelde boodschappen bij consumenten thuis te bezorgen. In België zullen volgend jaar zo’n 12 tot 15 nieuwe winkels worden geopend.

Bron: Levensmiddelenkrant.