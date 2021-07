Jumbo sluit partnerschap met Makro

VEGHEL – Jumbo en Makro gaan de samenwerking aan om zakelijke klanten van Jumbo beter te bedienen. Met de samenwerkingsovereenkomst worden vanaf vandaag zo’n duizend artikelen uit het Makro assortiment aan het zakelijke online winkelkanaal van de formule toegevoegd.

Hierdoor worden ze in één totaalleverancier voor zakelijke klanten. Door de uitbreiding kan Jumbo een ruimer assortiment aanbieden in onder andere sportkantines, kleine horeca, MKB-ondernemingen en zorginstellingen.

Ruimer assortiment

Jumbo meldt dat er een behoefte is aan een ruimer online assortiment levensmiddelen in de zakelijke sector. Door het aanbieden van grootverpakkingen, tegen lage prijzen met een snelle levertijd spelen ze direct in op deze behoefte. In 2019 werd het zakelijke online assortiment al vergroot met ongeveer 200 artikelen. Met het aangaan van deze samenwerking wordt de volgende stap genomen om zakelijke klanten volledig te kunnen bedienen.

Groothandelservaring

Jurriaan Pouw, manager E-commerce bij Jumbo: “Het familiebedrijf viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en in zekere zin keren we nu met partner Makro terug naar het prille begin als groothandelsonderneming. De ruime groothandelservaring van Makro komt daarbij uitstekend van pas om samen nieuwe markten aan te boren.” Bas Eijssink, cco Makro: “Makro is er voor alle ondernemers en wij willen iedereen bereiken: grote en kleine ondernemers. Door samen te werken met Jumbo kunnen we ons uitgebreide assortiment voor de zakelijke markt nog breder aanbieden. Als internationale foodgroothandel met Nederlandse wortels voelen we een natuurlijke klik met dit Brabantse familiebedrijf. En met onze marktkennis en ons productaanbod wordt het bestaande online zakelijk assortiment van Jumbo perfect aangevuld. Samen kunnen we effectief de juiste producten voor deze markt aanbieden.”

Bron: Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops