Jumbo-topman: “We zijn tevreden met de gerealiseerde omzetontwikkeling”

VEGHEL – Koninklijke Jumbo Food Group realiseerde het eerste halfjaar van 2022 een concernomzet van 5,46 miljard euro. Dat is een stijging van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel van de Jumbo-supermarkten is 5,41 miljard euro.

De autonome omzetgroei van de Jumbo winkels komt volgens het bedrijf grotendeels door het wegvallen van de coronamaatregelen eerder dit jaar. Het marktaandeel van Jumbo bleef met 22 procent hetzelfde. Foodserviceformule La Place kon na de verplichte corona-sluitingen ook de groei herpakken. Met alle onzekerheden denkt Jumbo Food Group in 2022 een lichte omzetgroei te kunnen realiseren.

Algemeen directeur Frits van Eerd is tevreden. “De eerste weken van dit jaar hadden we nog te maken met beperkende coronamaatregelen en daarna met de gevolgen van de situatie in Oekraïne. De uitdagingen zijn divers en nemen in omvang toe, terwijl het er niet naar uitziet dat de rust in de markt de komende maanden terugkeert. Toch houden we vast aan onze doelstelling om dit jaar door de omzetgrens van € 10 miljard te breken. Ook blijven we extra alert op de kosten en richten we met vertrouwen onze aandacht op de strategische keuzes die we begin dit jaar hebben gemaakt.”

Vers

Jumbo gaat de komende jaren inzetten op verhoging van het percentage versproducten dat in Nederland geproduceerd wordt. Op dit moment is het aandeel in de winkels 75 procent. Door direct in te kopen bij boeren en telers denkt de formule de kwaliteit, versheid en duurzaamheid te verbeteren. Van Eerd: “Kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid zijn stevige pijlers van onze aangescherpte strategie. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke voorwaarde is om verder te groeien.”

Winkels

Jumbo werk hard aan het winkelbestand. In Nederland zijn het afgelopen halfjaar 32 winkels vernieuwd en is de negende Jumbo Foodmarkt geopend. In België streeft de supermarktketen dit jaar te groeien naar 27 winkels. In Nieuwegein wordt een nieuw gemechaniseerd distributiecentrum gebouwd.

Online

Door de coronamaatregelen groeide het onlinekanaal fors. Consumenten blijven ook dit jaar het gemak van online bestellen zien. De omzet van dit kanaal bij Jumbo is dan ook het eerste halfjaar gelijk gebleven met dezelfde periode vorig jaar. Er komen dit jaar twee nieuwe regionale bezorghubs bij en krijgt het bezorgabonnement Bezorgeloos landelijke dekking. Om nog meer klanten in het onlinesegment te bereiken werkt Jumbo samen met flitsbezorger Gorillas.

La Place

Ook de restaurants van La Place zitten weer in de lift. Het aantal vestigingen staat nu op 73. Door samen te werken met bezorgdiensten Thuisbezorgd.nl en Uber Eats is het ook makkelijker voor consumenten om maaltijden online te bestellen.

Bron: Levensmiddelenkrant