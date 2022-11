Jumbo trekt WK-reclamespot per direct terug

VEGHEL – Gisteren werd de eerste WK-reclamespot van Jumbo uitgezonden. De dansende bouwvakkers in de reclamespot hebben echter tot een golf van verontwaardiging geleid. Jumbo heeft besloten de reclamespot per direct terug te trekken.

‘Jumbo heeft per direct besloten om de WK TV reclame die gisteren te zien was stop te zetten. We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. We bieden hiervoor onze excuses aan’, zo laat Jumbo weten in een persstatement.

Zwart randje

Het aankomende WK in Qatar heeft een zwart randje gekregen door de misstanden die aan het licht zijn gekomen. Levensmiddelenkrant besteedde er aandacht aan in de laatste editie, en vroeg verschillende formules, waaronder Jumbo, naar hun plannen voor het grootste sportevenement ter wereld.

Bron: Levensmiddelenkrant