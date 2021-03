Jumbo verkoopt dinerboxen van sterrenchef

VEGHEL – In een handomdraai kunnen klanten van Jumbo een twee persoonsdiner op tafel zetten. De formule verkoopt van 2 april tot en met 4 april speciale dinerboxen die in samenwerking met tweesterrenchef Soenil Bahadoer zijn ontwikkeld. “We willen mensen inspireren en de sterrenchef in zichzelf naar boven laten komen.”

Dat zegt Bahadoer. Met behulp van de dinerboxen is het mogelijk om binnen een kwartier de gerechten te bereiden die enkel bestaan uit pure en verse ingrediënten. Op het menu staan gerechten die subtiel zijn gekruid, geïnspireerd op de Surinaamse-Hindoestaanse cultuur.

Cultuur

Koken is gevoel en passie. Door te koken maak je via de producten en ingrediënten contact met de cultuur waar het vandaan komt. Met deze dinerboxen hoop ik zo veel mogelijk mensen te inspireren om de sterrenchef in zichzelf naar boven te laten komen”, vertelt Soenil. “Want het ontwikkelen van je eigen stijl is uiteindelijk het grootste geschenk voor elke chef.”

Inhoud

De eerste box heeft als voorgerecht Indische makreel met paksoi, venkel, een vleugje kerrie en Vadouvan dressing, gevolgd door Teriyaki kippendijfilet, rijst met citroenblad en sereh in combinatie met Indische boontjes met taugé en een beetje sambal. Als hoofgerecht is er een verrukkelijke Appel-Ananas Tulp, bereid uit vijf spices met gemarineerde ananas. Ook de tweede box bevat alle ingrediënten voor een diner. Om te beginnen met als voorgerecht Tom Kha Kai met shiitake, gemarineerde garnalen en kafirolie. Vervolgens staat als hoofdgerecht Runderendang met gegrilde witte kool en Atjar, rijst met sereh en citroenblad op het menu, waarna het diner opnieuw kan worden afgesloten met Appel-Ananas Tulp, bereid uit vijf spices met gemarineerde ananas.

Voor 30 euro en 35 euro zijn de boxen verkrijgbaar bij alle Jumbo Foodmarkten en bij Jumbo Ton Grimberg in Nuenen. De dinerboxen kunnen ook van tevoren via een bestelformulier of telefonisch worden besteld bij de foodmarkten en Jumbo Ton Grimbeg in Nuenen. In de dinerbox zit een QR-code die kan worden gescand om te zien hoe de meesterkok zelf de gerechten bereidt.

Bron: Levensmiddelenkrant