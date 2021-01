Jumbo-Visma en The Greenery slaan handen ineen

BARENDRECHT – Team Jumbo-Visma en The Greenery gaan de komende 3 jaar samenwerken aan het bevorderen van beweging en de consumptie van groente en fruit. Door sport en gezonde voeding aan elkaar te verbinden willen beide partijen de komende jaren een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving.

De consumptie van groente en fruit blijft achter op de gewenste 250 gram groente en 2 stuks fruit per dag en obesitas wordt een steeds groter probleem onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast beweegt meer dan de helft van de Nederlanders te weinig. “De sporters van Team Jumbo-Visma weten als geen ander hoe belangrijk gezonde voeding is voor het leveren van een goede prestatie”, aldus Jan Walta, sales director bij The Greenery. “Door de sporters in te zetten als inspirators en motivators zetten we consumenten aan tot meer bewegen en een structurele verandering in hun voedingspatroon waarbij groente en fruit een belangrijk aandeel heeft.”

Walta wordt daarin aangevuld door Richard Plugge, de algemeen directeur van Team Jumbo-Visma: “The Greenery heeft veel kennis over de producten en ziet, net als wij, het belang van voldoende bewegen en gezond eten. Met het voedingsprogramma van Team Jumbo-Visma en de Jumbo Foodcoach-app zorgen wij binnen het team voor gezonde voeding in de juiste hoeveelheden voor onze atleten. Door onze krachten te bundelen willen we met The Greenery de komende jaren graag bijdragen aan een gezondere levensstijl voor iedereen.”

Bron: Levensmiddelenkrant