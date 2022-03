Jumbo voert statiegeld in op plastic sapflessen

VEGHEL – Op alle plastic sap- en smoothieflessen van het huismerk van Jumbo en die van de La Place-sappen zal statiegeld worden ingevoerd. Het is het streven van Jumbo dit najaar alle plastic flessen, dus van frisdrank, water, vruchtendranken en -sappen, van statiegeld te hebben voorzien.

Er is (nog) geen statiegeldverplichting voor deze sapflessen, toch grijpt Jumbo de mogelijkheid om statiegeld te heffen op sapflessen graag aan. Het past bij de doelstelling van de Veghelse formule om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in 2025 met 20 procent omlaag te hebben gebracht ten opzichte van 2020. Jumbo werkt samen met ketenpartners aan meer recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal, herbruikbare verpakkingen en verpakkingen van mono-materiaal.

Steentje bijdragen

Directeur commercie van Jumbo zegt het belangrijk te vinden om de milieu-impact van verpakkingen omlaag te brengen en zwerfafval tegen te gaan: “We werken daar concreet aan door minder en betere verpakkingen te introduceren en we onderzoeken steeds meer herbruikbare alternatieven. Daarbij willen we het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken om bij te dragen aan een beter milieu. We geloven dat door statiegeld in te voeren op de plastic sap- en smoothieflessen duidelijker wordt hoe om te gaan met lege plastic flessen van dranken. Hierdoor zamelen we meer flessen in en dragen we samen ons steentje bij.”

Bron: Levensmiddelenkrant