Jumbo wil met Foodcoach app consumenten helpen

VEGHEL – Jumbo Foodcoach, de app die gepersonaliseerde voedingsplannen maakt, is vanaf vandaag beschikbaar voor het algemene publiek. De app koppelt de adviezen aan geschikte recepten, waarna de benodigde ingrediënten in de digitale boodschappenlijst worden geplaatst.

“Steeds meer consumenten gaan voor een gezondere levensstijl door te kiezen voor bewuste voeding die lekker is en makkelijk te bereiden”, zegt Colette Cloosterman-van Eerd, cco bij Jumbo. “Wij willen helpen om gezond eten voor iedereen bereikbaar te maken.” De uitrol vindt gefaseerd plaats; de app is nu gericht op wielrenners, later in het jaar volgen sporten zoals hardlopen, teamsporten en fitness.

Topsporters

De digitale voedingscoach was al jaren beschikbaar voor de door Jumbo gesponsorde topsporters van voetbalclub PSV en Team Jumbo-Visma. “Het gemak en de diversiteit van de maaltijden én het eenvoudig bestellen van de producten wordt als zeer positief ervaren door onze wielrenners. Mooi dat de amateursporters dit nu ook kunnen ervaren. Zij zullen veel inzicht krijgen in wat gepersonaliseerde voeding voor je kan doen”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur bij Team Jumbo-Visma. De app is ontwikkeld in samenwerking met bewegings-, voedings- en gedragswetenschappers Asker Jeukendrup, Luc van Loon en Stef Kremers.



Volgende stap

“Naast het verbeteren van recepturen van huismerkproducten, de focus op groente en fruit, het sponsoren van het Koningsontbijt en het ontwikkelen van een eigen lijn met vleesvervangers, is de Foodcoach app de volgende stap in hulp bieden naar gezonder eten en leven”, aldus Cloosterman-van Eerd.



Bron: Levensmiddelenkrant