Just Eat en Asda gaan samenwerking aan

AMSTERDAM – Just Eat Takeaway.com heeft een partnerschap aangekondigd met supermarktketen Asda. Vanaf januari 2022 kunnen klanten van vijf locaties in het Verenigd Koninkrijk producten van Asda via Just Eat laten bezorgen.

De samenwerking is een belangrijke stap in de ambitie van Just Eat om haar boodschappenbezorgdienst uit te breiden, laat het bedrijf in een persbericht weten.

On-demand wereld

In eerste instantie zullen zo’n 1000 producten via het platform worden aangeboden vanuit vijf winkels van Asda, waarvan de locaties begin januari worden bevestigd. De partners verwachten van daaruit verder te groeien in het nieuwe jaar. “We leven in een on-demand wereld, en als de grootste voedselbezorger van het VK willen we onze klanten het eten bezorgen dat ze willen, wanneer ze dat willen. Door onze verbintenis met Asda bieden we mensen toegang tot het hele spectrum, van alles voor de voorraadkast tot verse producten, en dat binnen luttele minuten. Het is echt een spannende ontwikkeling en we kijken ernaar uit om met Asda samen te werken aan wat een populaire toevoeging wordt voor onze klanten”, aldus Andrew Kenny, managing director VK van Just Eats.

Met gemak

Ook Asda kijkt uit naar de samenwerking. Simon Gregg, vice president of online grocery bij Asda: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten meer keuze en meer bezorgmogelijkheden te bieden en ze te helpen hun favoriete Asda-producten met gemak aan te schaffen. Door de samenwerking met Just Eats bieden we klanten op nieuwe locaties de mogelijkheid een keuze te maken uit een brede groep producten en die snel tot aan de voordeur te laten bezorgen. Daarnaast maakt deze pilot Asda toegankelijker voor een grotere klantengroep, door de aanzienlijke aanwezigheid van Just Eat op het gebied van on-demand voedselbezorging.”

Just Eat Takeaway.com is wereldwijd al meerdere partnerschappen aangegaan met formules als Spar, Shell en 7-Eleven.

