Kakibedrijven in grote problemen

Gasleverancier draait CO2-kraan dicht

VALENCIA - De Spaanse kakivereniging luidt de noodklok. Maar liefst 35 kakibedrijven hebben noodgedwongen de oogst stopgezet, omdat de gasleverancier de CO2-gaskraan dichtdraaide. Dit gas, ook wel koolstofdioxide genoemd, is nodig voor het kunstmatige rijpingsproces om de vruchten geschikt te maken voor consumptie.

Voor het klaarstomen van de ‘Rojo Brillante’ kaki is veel CO2 nodig. De 35 getroffen kakibedrijven hebben voor dit gas een exclusiviteitsovereenkomst met gasleverancier Carburos Metálicos. “Het leveringscontract dat werd getekend, wordt niet nagekomen”, stelt Pascual Prats, voorzitter van de Spaanse vereniging Asociación Española del Kaki.

Waar de kosten voor het gas dit jaar al stegen met zo’n 300 procent, draait het gasbedrijf de gaskraan nu helemaal dicht. Deze 35 CO2-afhankelijke kakibedrijven moeten gedwongen hun oogst stopzetten, terwijl de kaki-opbrengst al sterk was verminderd door slechte weersomstandigheden.

Juridische stappen

De voorzitter van de kakivereniging maakt zich enorm zorgen om de gestegen kosten. “CO2 is een van de grondstoffen waarvan de prijs enorm is gestegen vanwege de beperkte beschikbaarheid. We betalen nu 300 procent meer dan vorig seizoen, maar het is van vitaal belang om de kaki op de markt te kunnen brengen. We weten niet wat de oorzaak is van dit gebrek aan levering en ze geven ons geen enkele verklaring. We zullen dus zeker juridische stappen ondernemen tegen dit bedrijf”, aldus Prats. Hij vervolgt: “We hebben dit gas dringend nodig om onze klanten blijvend te kunnen voorzien van kaki’s. Door deze specifieke situatie en de prijsstijging in het algemeen zijn vele bedrijven andere methoden aan het overwegen om de tannines uit de kaki’s te halen, zoals het gebruik van ethanol. Dat werd jaren geleden al gebruikt, maar daarna opzijgeschoven vanwege de hoge kostprijs en enkele moeilijkheden in de toepassing ervan.”

Tannine

Kakivruchten bevatten veel tannine, ook wel looizuur, wat de onrijpe vrucht een wrange smaak geeft. Bij overdadige consumptie kan de stof zelfs zorgen voor de vorming van bezoarstenen in de maag. Zaden in de kaki scheiden de stof aceetaldehyde af, dat de tannines volledig afbreekt waardoor de vrucht zacht, zoet en eetbaar wordt.

Kunstmatige rijping

Om de wasdom van de vruchten te versnellen, worden Spaanse kaki’s onderworpen aan een kunstmatig rijpingsproces. De vruchten worden in speciale kamers behandeld, waarna alle zuurstof uit de cellen wordt onttrokken. Het CO2-gehalte in de ruimte stijgt tot een niveau van 98 procent. Na dit proces van 1 à 2 dagen zijn de vruchten eetbaar. Door deze speciale behandeling blijft het vruchtvlees van de kaki hard.

Bron: Levensmiddelemkrant

