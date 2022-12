Kantar: Flitsbezorging niet meer zo flitsend

AMSTERDAM – Flitsbezorgers zien een forse daling in het aantal consumenten die regelmatig bestellen. Waren dat er in augustus nog 316.000, nu is dat gedaald naar 270.000. Het huidige economische klimaat schijnt ook door te werken naar de flitsbezorging. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek gedaan onder 44.000 Nederlanders dat onderzoeksbureau Kantar voor de vijfde keer heeft uitgevoerd.

Van de gebruikers van flitsbezorging heeft afgelopen maand meer dan 50 procent niets besteld. Ook het percentage dat meerdere keren per maand besteld is flink gedaald, van 40 procent in februari naar 24 procent nu. Uit het onderzoek komt naar voren dat de service in veel gevallen wordt gezien als een overbodige luxe en dat de kosten van flitsbezorging hoog oplopen. Volgens Kantar is de afname van het gebruik in ‘substantiële mate te wijten aan een noodgedwongen verandering in het uitgavenpatroon van de consument’.

Bron: Levensmiddelenkrant