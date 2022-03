Katja zet volgende stap en kiest voor vegan

’S-HEERENBERG – De snoepfabrikant ging in 2016 al over op een vegetarisch assortiment. Dit jaar neemt Katja de volgende stap en wordt de snoep en drop vegan. Dit doen ze door over te stappen op carnaubawas.

Katja is al tijden pionier op het gebied van vegetarisch snoep. Er wordt geen dierlijk gelatine gebruikt bij de productie van fruitgomproducten. En door bijenwas in te ruilen voor carnaubawas wordt een groot deel van de vegetarische fruitgums nu veganistisch. Carnaubawas is een geelbruine was uit de bladeren van de carnaubapalm. Met het zetten van deze stap wordt niet alleen het welzijn van dieren verbeterd, ook vermindert het de CO2-uitstoot met bijna 20 procent.

Transparante keten

Algemeen directeur Jeroen van Eunen: “We hebben nu de mogelijkheid om een plantaardige was te gebruiken waar we duidelijkheid hebben over de oorsprong en kunnen zo de transparantie van onze toeleveringsketen vergroten. Belangrijke principes die betrekking hebben op mensenrechten worden tijdens het proces aangepakt en geverifieerd. Daarnaast nam de vraag naar veganistische producten toe en vroegen onze consumenten erom. Daarom hebben we besloten om na de succesvolle overstap naar veggie enkele jaren geleden, de volgende stap te zetten door onze producten over te schakelen naar veganistisch.”

Apekoppen & Biggetjes

Katja’s eerste vegan snoepjes liggen al in het schap. Volgens de fabrikant zijn Apekoppen en Biggetjes de hardlopers. Andere producten worden de komende periode uitgerold. Volgens van Eunen worden alle volgende producties worden in onze fabriek gemaakt volgens de nieuwe vegan receptuur. “We verwachten dat we eind mei volledig over zijn op de vegan recepturen. Je herkent ze gemakkelijk aan het officiële gele V-label op de achterkant van de zakken”, aldus de algemeen directeur. De Yoghurtgums blijven als enige variant vegetarisch, er is nog geen geschikt alternatief gevonden voor de melk die een kenmerkende smaak geeft aan de snoepjes.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops