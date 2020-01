Kaufland trekt zich terug uit Australië

NECKARSULM – Kaufland staakt alle geplande activiteiten in Australië. De Duitse supermarktketen wil zich volledig focussen op de Europese markt en vertrekt daarom uit het land.

“Het was geen gemakkelijke beslissing voor ons. We hebben ons altijd welkom gevoeld in Australië”, zegt Frank Schumann, interim ceo van Kaufland. “We willen onze medewerkers en onze zakelijke partners bedanken voor de intensieve ondersteuning de afgelopen maanden. We danken ook de politici die altijd open hebben gestaan ​​voor onze plannen.”

Stijgers

In Australië zouden tussen de acht en de twintig winkels openen in 2020. Het debuut moest nog worden gemaakt. De 200 werknemers van de aankomende vestigingen moeten op zoek naar een nieuwe baan, schrijft nieuwsmedium ABC. Sommige nieuw te bouwen locaties staan al in de stijgers.

“We zien een groot groeipotentieel voor ons in Europa”, vervolgt Schumann. “We zullen actief helpen de consolidatie van de Europese detailhandel vorm te geven, waarmee onze leidende positie verder zal worden versterkt.” Of de bosbranden in Australië iets met het vertrek te maken hebben, is onduidelijk.

Naast Duitsland is Kaufland vertegenwoordigd in Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Bulgarije, Kroatië en Moldavië.

Bron: Levensmiddelenkrant