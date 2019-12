Kersttruck Coca Cola terug op de weg voor Rode Kruis

ROTTERDAM – Tijdens de nieuwe campagne ‘What we share is stronger’ gaat Coca Cola weer de weg op met de bekende rode kersttruck. De campagne is gekoppeld aan een samenwerking met het Rode Kruis. Consumenten kunnen dit jaar in de kersttruck kerstsokken of cadeaupapier meenemen in ruil voor een donatie aan het Rode Kruis. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van heerlijke hapjes gemaakt door vrijwilligers van de Welcome App.