Klanten Albert Heijn krijgen brief: 'We doen het samen'

Vorige week schreef ik u over de situatie waar wij ons op dit moment samen in bevinden. Het coronavirus zorgt voor buitengewone omstandigheden die vragen en bezorgdheid oproepen. Ik heb naar aanleiding van mijn vorige e-mail aan u veel reacties gekregen en wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Albert Heijn.

Allereerst wil ik u bedanken voor de steun die alle caissières en vakkenvullers in onze winkels van u krijgen. Dat betekent veel voor hen. Ik denk dat iedereen zich op dit moment bewust is van de vitale rol die supermarkten spelen in het dagelijks leven. Voedsel is een eerste levensbehoefte en onze collega’s in de distributiecentra, bij transport en in de winkels doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse boodschappen kunt doen. Ik realiseer me dat onze winkels er afgelopen week anders uitzagen dan u van ons gewend bent. De vraag is zo groot, dat wij meer tijd nodig hebben om winkels weer goed gevuld te krijgen.Ook bij de bezorging van boodschappen zien we grote drukte.

Net als in onze winkels doen we er alles aan om klanten van dienst te zijn en houden we bijvoorbeeld bezorgblokken vrij voor onder andere zorginstellingen. Vanaf maandag 23 maart openen wij van maandag tot en met vrijdag onze winkels van 7.00-8.00 uur ‘s ochtends* voor ouderen (70+). Indien zij er echt zelf op uit moeten, kunnen zij zo hun boodschappen doen voordat de winkel opengaat voor alle klanten.

In mijn vorige bericht vroeg ik uw hulp. Dat doe ik nu weer. Help onze collega’s alstublieft om hun werk op een veilige manier te doen. Dat betekent: kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel, houd rekening met 1,5 meter afstand, gebruik bij voorkeur handscanners en/of reken af bij onze zelfscankassa’s en betaal zoveel mogelijk met uw pinpas of mobiele telefoon. Wij hebben deze week plexiglas schermen geplaatst bij kassa’s en de servicebalie. Zo zorgen we voor een veilige werkplek voor onze caissières en een veilige winkelomgeving voor u.

Op onze website hebben we een speciale pagina ah.nl/samen gemaakt, om u te helpen samen met ons deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Op de pagina staan we elke dag voor u klaar met antwoorden op de meest gestelde vragen en informatie over boodschappen doen en gezond koken en eten in deze periode.Tot slot: zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Hartelijke groet,

Marit van Egmond

Algemeen directeur Albert Heijn