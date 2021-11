Klanten Kruidvat enthousiast over vernieuwde winkels

Hoe vergaat het Kruidvat een jaar na de uitrol van haar Next Generation 3.0-concept?

RENSWOUDE - Ruim een jaar geleden opende Kruidvat haar eerste winkel volgens het Next Generation 3.0-concept. Inmiddels hebben bijna 170 winkels in Nederland en België een metamorfose ondergaan. Jur Smit, manager winkelformule Kruidvat & Trekpleister, vertelt hoe het gaat met de uitrol van het nieuwe concept.

Wat houdt het Next Generationconcept ook alweer in?

“De vernieuwde Kruidvat-winkels die zijn ingericht volgens het Next Generation 3.0-concept hebben een frisse, moderne uitstraling gekregen en een overzichtelijke indeling op basis van voor klanten herkenbare zones. Natuurlijk kunnen klanten blijven rekenen op een verrassend assortiment en een grote hoeveelheid aanbiedingen. De rode en gele kleuren accentueren deze en de uitnodigende pui en krachtige entree met focus op acties en seizoensaanbiedingen versterken dit gevoel. Opvallend in de winkels zijn de centrale dominante actiestraat met aantrekkelijke promoties en de stapelplekken voor volume en verrassing op strategische plekken. Ook kunnen klanten snel en gemakkelijk afrekenen, waarbij zij zelf de keuze hebben tussen een bemande kassa én zelfscan.”

Hoeveel winkels zijn er inmiddels verbouwd volgens het nieuwe concept?

“Aan het eind van 2021 zullen ongeveer 170 Kruidvat-winkels in Nederland en België geopend of verbouwd zijn naar de nieuwe Next Generation 3.0-principes. De accenten in de winkels kunnen verschillen en spelen vaak in op de lokale klantenwensen.”

Wat zijn de uitdagingen geweest bij het verbouwen en heropenen van de winkels?

“Die liggen niet alleen in de grote hoeveelheid en het hoge tempo, maar ook in de vele variabelen die meespelen. Geen winkel is hetzelfde. Door de ervaring die Kruidvat heeft opgebouwd, loopt het openen en verbouwen van winkels inmiddels als een geoliede machine. Een goede samenwerking in de hele keten is hierin een belangrijke succesfactor.”

Hebben jullie tussentijds aanpassingen aan het concept gedaan?

“In de eerste winkels misten klanten het lekker kunnen snuffelen, de opzet was eigenlijk ‘te netjes’, miste ‘gezelligheid’. Ook wilden onze collega’s in de winkel graag meer ruimte voor ‘handel’, bijvoorbeeld door stapelplekken. We hebben hier goed naar geluisterd en het concept steeds verder geoptimaliseerd en de juiste balans gevonden.”

Hoe reageren de klanten?

“Klanten en medewerkers reageren razend enthousiast op het nieuwe winkelconcept en dat blijkt ook uit klantonderzoek. Klanten waarderen met name het ruime en verrassende assortiment, de kassaervaring, de moderne en frisse inrichting en de gastvrijheid van de medewerkers.”

Wanneer moet de operatie voltooid zijn?

“Aangezien we ruim 1250 winkels hebben zal het ombouwproces meerdere jaren duren. We blijven uiteraard (door)ontwikkelen naar de wensen van de klant.”

Welke rol speelt food in het Next Generation 3.0-concept?

“Een zeer belangrijke. Omdat onze foodproducten vaak een impulsaankoop zijn, vinden klanten ze vooral op weg naar de kassa.”

Bron: Levensmiddelenkrant