‘Ambachtelijke koek verrijkt brood- en banketafdeling’

ZUID-BEIJERLAND - Het aanbod zoetwaren is op de brood- en banketafdeling inmiddels niet meer weg te denken, maar enkele jaren terug ontbrak het aan ambachtelijke producten zoals grote én kleine koeken. Dat is de mening van Robert van der Linden, eigenaar van Koek Express. Na de overname van destijds Stroopwafel Express veranderde hij de naam en bracht hij de categorie luxe koeken naar een hoger niveau.

Taart mag niet ontbreken bij een feestje en een koekje is niet weg te denken tijdens het koffiemoment. Dat is precies waar Koek Express zich op focust. De leverancier heeft inmiddels een breed assortiment diverse koeken die verkrijgbaar zijn bij verschillende supermarkten. Al deze producten liggen in het schap onder de naam Goudeliers. “We produceren een aanbod aan koeken die de retailer zelf niet kan realiseren. Het gaat dan echt om producten met patisseriekwaliteit. Daarnaast kijken we lokaal waar behoefte aan is en hoe we de brood- en banketafdeling kunnen verrijken met een uitgebreid koekassortiment”, vertelt Van der Linden.

Een nieuw concept, Goudeliers Ambachtelijke Bakkerskoekjes, is recent geïntroduceerd. “We zien dat het assortiment koeken op de brood- en banketafdeling beter kan. Daar zijn wij goed in. We zagen de kans om hier het assortiment ambachtelijke koeken te presenteren. Eerder hebben we al gezien dat dit een succes was met de grote koeken.”

Fullservice

Het belangrijkste voor Koek Express is om de samenwerking met retailers op te zoeken. Op vaste momenten in de week worden alle winkels bezocht. “Met onze contactpersoon hebben we contact over de gang van zaken, maar in 80 procent van alle gevallen hebben wij veel vrijheid. Dat betekent dat we in de winkel een plek krijgen aangewezen en hoe we die invullen is aan ons. Deze manier van werken maakt ons uniek. Wij ontzorgen zodoende met fullservice merchandising de winkel. Op de winkelvloer zorgen we dat het assortiment mooi wordt gepresenteerd en aantrekkelijk is voor de consument”, legt Van der Linden uit.

Naast koeken heeft Koek Express ook een assortiment houdbaar schuimgebak. Daarmee speelt de leverancier in op een uitdaging van ondernemers. “Zij vinden het lastig om aan het begin van de week gebak uit het koelschap te verkopen. Met ons houdbare schuimgebak is er altijd een gevuld koelschap te vinden, zonder dat er sprake is van derving. Wij hanteren namelijk een T.H.T.-datum van gemiddeld dertig dagen. Wij bieden hiermee de oplossing en zorgen zo voor additionele omzet. Momenteel komen we bij ondernemers binnen met deze oplossing en daarna volgen gesprekken over het koekassortiment.”

Hierin zoekt Van der Linden ook altijd de samenwerking met ondernemers. Hij is ervan overtuigd dat je meer kassa-aanslagen hebt als je goed samenwerkt. “Het is onze taak om commerciële kansen te zien en de ondernemer aan de hand te nemen. In de winkels stellen wij voor om producten op een bepaalde plek te plaatsen, waardoor we extra kansen pakken en de ondernemer meer omzet genereert.”

Stroopwafelboer

Hoewel het bedrijf is begonnen als Stroopwafel Express en inmiddels veel soorten koeken in het assortiment heeft, blijft de stroopwafel nog steeds het best verkochte product. Dat komt volgens de eigenaar door het verleden. “We hebben met stroopwafels het meeste volume en dat danken we aan onze oorsprong. Iedereen kent ons als een echte stroopwafelboer.”

De voorganger van Van der Linden, Oscar Bongaards, werkt nog nauw samen met Koek Express. Inmiddels runt hij Stroopwafel&Co waarmee hij de internationale markt verovert met Hollandse lekkernijen. “Het toeristenassortiment dat hij gebruikt voor het buitenland is ook verkrijgbaar bij ons. Dat voeren we zelf daar waar het bij de winkel past, maar het is ook via het dc van Spar verkrijgbaar.”

Duurzaamheid

Koek Express is inmiddels bij vele supermarktondernemers bekend, maar de ambitie van het bedrijf is om over vijf jaar de belangrijkste speler te zijn op het gebied van koek in retail. Daarnaast zijn de eerste stappen richting de groothandels gezet om ook in het out-of-homekanaal bekend te worden. “Ons doel is om overal de consument te bedienen met lekkere koek”, stelt Van der Linden.

Een andere pijler voor de komende jaren is duurzaamheid. “We hebben samenwerkingen met bakkerijen en het uitgangspunt daarvan is om zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dat is voor ons erg lastig, omdat een koekje zonder plasticverpakking er niet lekkerder van wordt. Inmiddels zijn de zakken van onze eierkoeken en krentenbollen gemaakt van recyclebaar materiaal en verder bekijken we de opties voor de rest van het assortiment”, vertelt Van der Linden. Hij geeft aan dat plastic ook een grote rol in de presentatie heeft.

De eigenaar van Koek Express is van mening dat echt plastic ervoor zorgt dat de koeken er kakelvers uitzien, terwijl een recyclebare variant dat minder heeft. “Het is een opgave om het juiste materiaal te vinden en daarnaast de kwaliteit en look van je product te bewaken. Daar zijn we continu mee bezig.”

